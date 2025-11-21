Política municipal
Arroyo de la Encomienda da un paso al frente contra la tasa de basuras de Sánchez
El alcalde Sarbelio Fernández llama a la rebelión de los ayuntamientos para crear un frente común contra la ley que impone el "basurazo"
La localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda da un paso al frente para plantar cara a la nueva tasa de basuras impuesta por el Gobierno de Sánchez.
Y es que su alcalde, Sarbelio Fernández, reclama un frente común de los ayuntamientos de la comunidad y ya se ha dirigido ya a la prresidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias ( Ángeles Armisén, para instar le a que convoque una reunión urgente de los alcaldes de todos los municipios mayores de 20.000 habitantes.
Objetivo: analizar las consecuencias del primer año de aplicación de las nuevas ordenanzas de tasas de basuras y aprobar medidas concretas ante la problemática que se ha generado.
"Tenemos que formar un frente común y todos juntos abordar las consecuencias de la situación de inseguridad jurídica provocada por la Ley 7/2022 La FRMP debe estar ahí para estas cosas, para unirnos y actuar de manera coordinada contra una normativa que nos ha sido impuesta y que atenta directamente contra la autonomía municipal", advierte el regidor arroyano, convencido de que "es el momento de actuar" contra este tarifazo e ir más allá de un simple rechazo formal a la Ley".
Sarbelio Fernández asegura que el problema no está solo en la aplicación de las nuevas tasas de basuras que el Gobierno ha obligado a implantar a los ayuntamientos, sino también en el "impacto económico" causado por el desbocado incremento de los costes del tratamiento de los residuos y los nuevos impuestos medioambientales que afecta directamente al bolsillo.
