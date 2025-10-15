La OSCyL ofrece el concierto ‘Elige tu propia aventura’ para disfrutar en familia

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) arranca, durante esta semana, el ciclo de Conciertos Escolares y en Familia, programado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que incluye 68 actuaciones para disfrutar en familia o en horario escolar, en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, entre los meses de octubre 2025 y mayo 2026, dirigido a alumnos de todas las etapas escolares.

Desde este miércoles 15 de octubre, la OSCyL participará en cinco conciertos dirigidos a alumnos de primaria, que culminará el viernes 17 de octubre a las 18:30 horas, con un concierto abierto a todos los públicos y para disfrutar en familia.

Para esta serie de conciertos, bajo el título ‘Elige tu propia aventura’ en el que se propone dejar volar la imaginación y convertir la música en historias mágicas propias, la OSCyL estará dirigida por alumnos de la Cátedra de Dirección “Zubin Mehta” de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. Además, los conciertos contarán con la narración de la actriz y músico Raquel Sastre Rojo.

Este programa es una producción de la Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda (NZSO) y se trata de los primeros conciertos en territorio español.

La Cátedra de Dirección “Zubin Mehta”

La Cátedra de Dirección “Zubin Mehta” de la Escuela Reina Sofía, que cuenta con el apoyo de Aline Foriel-Destezet, comenzó su andadura en el curso académico 2024-2025 bajo la dirección del Profesor Nicolás Pasquet y con los profesores adjuntos Jordi Francés y Miguel Ángel García Cañamero. En su primer año contó con cuatro alumnos, que fueron seleccionados mediante audiciones entre más de 60 candidatos de todo el mundo. La presencia del alumnado y profesorado en estas prácticas es posible gracias al respaldo de la Fundación Banco Sabadell.

Entradas a la venta

Las entradas para el concierto en familia, con precios de 5 euros y de 4 euros para familias numerosas, desempleados, mayores de 65 años o personas con discapacidad, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com.