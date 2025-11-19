Pago de Carraovejas entra en la lista de las 20 mejores bodegas del mundo

Pago de Carraovejas ha sido reconocida entre las 20 mejores bodegas del mundo según la prestigiosa lista World’s Best Vineyards 2025, un ranking internacional que distingue a las experiencias enoturísticas más destacadas en el panorama internacional. En la entrega de premios, que se ha realizado este miércoles 19 de noviembre en Western Australia, el jurado ha otorgado el puesto 18 para el proyecto origen de Alma Carraovejas.

Los 50 Best Vineyards reconocen a la bodega de Peñafiel como un lugar preferente dentro del mapa mundial de las grandes experiencias del vino. Este premio se otorga teniendo en cuenta la calidad de sus vinos, así como su propuesta integral de visita, sostenibilidad e innovación. El listado forma parte desde este año de los 50 Best, más conocidos por su ranking en restaurantes, hoteles y bares del mundo.

La lista de los 50 Best Vineyard es elaborada por un jurado de expertos del sector vinícola, sumilleres, periodistas y viajeros especializados y califica los proyectos que ofrecen una experiencia excepcional alrededor del vino. La selección incluye bodegas de los cinco continentes y representa un referente internacional en la difusión del turismo enológico de calidad.

Pago de Carraovejas ha mantenido un firme compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y el respeto por el paisaje del valle de Carraovejas de donde procede. La bodega ofrece una experiencia completa que une gastronomía, naturaleza y vino, en una apuesta por compartir la cultura de un territorio único. El restaurante Ambivium, situado en la propia bodega de Pago de Carraovejas, cuenta en su haber con una estrella Michelín, dos soles Repsol y complementa de manera magistral la apuesta líquida de Alma con elaboraciones gastronómicas singulares basadas en el entorno y la sostenibilidad.

“Este reconocimiento es la consecuencia del trabajo durante muchos años por parte de todo un equipo y con una manera de entender el vino que nace del origen, del paisaje y de las personas”, ha señalado Pedro Ruiz Aragoneses, de Alma Carraovejas. “Nos inspira seguir mostrando al mundo la riqueza de nuestro entorno y la pasión por lo que hacemos cada día”.

El ranking World’s Best Vineyards se presenta anualmente en un evento internacional que reúne a las bodegas más destacadas y a los principales referentes del turismo del vino. Su objetivo es reconocer aquellos destinos que convierten una visita en una experiencia inolvidable.

Alma Carraovejas ha conseguido esta distinción tras un año plagado de éxitos gracias a los reconocimientos obtenidos por sus vinos y experiencias de las distintas bodegas que lo componen. Hace apenas unas semanas, Milsetentayseis Tinto 2022, Aiurri 2022 y Peña Caballera 2022 han entrado en el ranking de los mejores vinos de James Suckling en España. En agosto, entre otros reconocimientos de la crítica de vinos, Cuesta de las Liebres 2021 consiguió los 100 puntos en la publicación americana Jeb Dunnuck. También en las últimas semanas Cuesta de las Liebres ha conseguido los 100 puntos en la revista española Gourmets. Recientemente este vino junto a El Anejón y Milsetentayseis se han situado en la lista de los mejores vinos de Ribera del Duero para Tim Atkin.

Por su parte, Ambivium logró el pasado mes de enero ganar el prestigioso concurso Star Wine List con la mejor carta de vinos de España y representó al país en los premios internacionales.

Este premio se suma a otros reconocimientos conseguidos en los últimos años, como ser una de las mejores 100 bodegas del mundo por parte de la prestigiosa publicación Wine & Spirits. World Best Vineyards ya eligió anteriormente a Pago de Carraovejas en el listado del 50 al 100. En cuanto a Sostenibilidad, uno de los reconocimientos más importantes ha sido culminar este 2025 con el sello B Corp, que certifica la filosofía que impregna Alma Carraovejas y que intenta plasmarse en cada una de sus acciones.