El Palacio Real de Valladolid reúne a expertos para debatir sobre defensa ante las amenazas híbridas en una jornada organizada por la UEMC

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) ha convertido hoy el Palacio Real de Valladolid en un foro de debate para analizar cómo afrontar los desafíos de la sociedad del riesgo global. Diplomáticos, mandos militares y académicos se han dado cita para revisar los conceptos clásicos de seguridad y defensa y avanzar hacia un nuevo modelo basado en la seguridad humana.

El encuentro pretendía dar respuesta a las amenazas híbridas y a los riesgos cada vez más complejos que marcan la geopolítica actual. También se ha puesto el foco en el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de los valores democráticos y de los derechos fundamentales, siguiendo las directrices de Naciones Unidas y la Unión Europea. El objetivo ha sido el impulso de la cooperación internacional y combinar herramientas de respuesta militares, informáticas, financieras e informativas.

La jornada ha sido inaugurada por el general Francisco Javier Calero Perea, jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército y comandante militar de Valladolid y Palencia, junto al rector de la UEMC, David García López.