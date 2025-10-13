La peña más chocolatera de España que protagonizará el próximo video promocional de Trapa

La peña Prohibido Chispear, de Navares de Enmedio (Segovia), se ha proclamado ganadora del concurso organizado en Tik Tok por la icónica chocolatera palentina con un vídeo fresco, divertido y muy fiestero.

Como parte del premio, la marca organizó una chocolatada popular gratuita durante las Fiestas Mayores de la localidad castellanoleonesa, en honor a la Virgen del Pilar. La cita tuvo lugar el 12 de octubre y contó con la implicación de los propios ganadores, que quisieron compartir el premio con todo el pueblo y fueron ellos mismos quienes repartieron el chocolate a los vecinos

La peña será, además, protagonista del vídeo promocional de la próxima edición de La Peña Más Chocolatera 2026, lo que representa una gran oportunidad para poner en valor a Navares de Enmedio, mostrando al gran público la vitalidad de sus fiestas, la riqueza de su patrimonio y el espíritu acogedor de su gente

Está formada por 25 jóvenes de entre 18 y 21 años, y su propuesta, fresca y divertida, recrea con ingenio distintas escenas reconocibles de la televisión: desde una reportera narrando en directo hasta entrevistas espontáneas a cámara.

Todo ello acompañado de referencias a la marca Trapa y a las costumbres más entrañables de sus fiestas, como los pasacalles, las verbenas o las charangas. Un retrato ameno y desenfadado del espíritu festivo que convierte a esta peña en digna representante de la pasión con la que se viven las celebraciones populares en nuestro país.

Como ganadores, Prohibido Chispear recibió un palé de 150 bricks del nuevo Chocolate a la Taza Trapa en formato de un litro, un producto versátil que puede disfrutarse frío o caliente y que forma parte de la última innovación de la firma palentina. Además, la marca les entregó ropa personalizada con sus logos y colores para que lucieran con orgullo su identidad durante las celebraciones.

La peña segoviana será también protagonista del vídeo oficial de la próxima edición de La Peña Más Chocolatera 2026. Una oportunidad única para poner en valor tanto al grupo como al propio municipio de Navares de Enmedio, destacando su patrimonio y sus fiestas más emblemáticas: la Rogativa (del 6 al 8 de junio) y las Fiestas Mayores en honor a la Virgen del Pilar, que coinciden con el 12 de octubre.

Chocolatada para todo el pueblo

Coincidiendo con las Fiestas Mayores, Trapa se unió a la celebración el 12 de octubre, organizando junto al Ayuntamiento y la peña una gran chocolatada popular en la que todo el pueblo pudo disfrutar gratuitamente de su Chocolate a la Taza. Además, hubo charanga, entrevistas, entrega oficial de la ropa exclusiva y grabación de contenido para la campaña de la próxima edición.

Con esta iniciativa, Chocolates Trapa reafirma su compromiso con la cultura popular, apoyando las tradiciones y las fiestas locales, acercando el sabor más auténtico del chocolate a los momentos de celebración compartidos.