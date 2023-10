Podemos impide que las Cortes suscriban una declaración institucional de apoyo a Israel

La sesión plenaria de control al Gobierno de Fernández Mañueco que empezará a las cuatro y media de esta tarde no arrancará como se esperaba con una declaración institucional de apoyo y solidaridad unánime de toda la Cámara autonómica al pueblo de Israel y en contra de las acciones terroristas de Hamás.

Y no lo hará porque no ha existido el consenso de todos los grupos como es preceptivo para poder aprobar una iniciativa de este tipo para ser leída al inicio del Pleno, debido a la negativa del portavoz y único procurador de Podemos en el Legislativo regional, el leonés Pablo Fernández, que no ha querido firmar el acuerdo porque, según él, lo que tiene que hacer Israel es "dejar de asesinar a los palestinos, acabar con el genocidio que se está perpetrando en palestina", según ha escrito en la red social "X", antigua Twitter, en alusión a la denuncia de la embajada de Israel en España que arremetía en un comunicado contra las declaraciones "inmorales" de una parte del Gobierno de España.

Un mensaje el de Pablo Fernández que va en línea con las declaraciones efectuadas por la líder su partido, Ione Belarra, que también es ministra en funciones en el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha denunciado que Israel está llevando a cabo un "genocidio" con el pueblo palestino y ha pedido llevar a su primer ministro hebreo Benjamín Netanyahu ante el Tribunal Internacional de Derechos Humanos.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, formación que ha impulsado la declaración institucional que finalmente no verá la luz, han lamentado "profundamente" el no haber podido llegar a este consenso necesario para sacar adelante la declaración que, entre otras cuestiones pedía la solidaridad del Parlamento autonómico para con las víctimas, y sus familias, así como su condena enérgica e inequívoca de Hamás y sus "brutales e indiscriminados actos de terrorismo", a la vez que se suman a la exigencia de que libere de inmediato y sin condiciones previas a todos los rehenes.

"Lamentamos profundamente que en nuestro parlamento haya representantes públicos que se muestren más cercanos a los terroristas de Hamás que al pueblo israelí, víctima de los brutales atentados que hemos visto la semana pasada", señala el portavoz de los populares en las Cortes, Raúl de la Hoz, quien también ha mostrado su malestar por el hecho de que una formación como Podemos "sea aceptada por el PSOE" como socio preferente de cara la investidura de Pedro Sánchez, y que incluso dirigentes del PSOE "intenten justificar las declaraciones de ministros del Gobierno de España que se han expresado en los mismos términos que Pablo Fernández, calificando de genocida al Estado de Israel", advierte.

"Desgraciadamente -continúa De la Hoz- el PSOE se vuelve a mostrar más cercano a los amigos de los terroristas, a los que justifican sus acciones que a sus víctimas, sean estás las de

ETA o las de Hamás".

Durante la reunión de esta mañana, tanto el Grupo Socialista, como Vox han planteado su aceptación al texto aunque con algunos matices, que procedería negociarse a lo largo de la mañana de hoy. Por su parte los procuradores de UPL y Soria Ya, y X Ávila han aceptado sin condiciones el texto propuesto. Por lo que la propuesta no ha podido salir adelante por el rechazo de Podemos.

La propuesta de declaración remitida continuaba expresando con rotundidad que, en ningún caso, las acciones terroristas de Hamás tienen ni justificación ni

legitimidad y deben ser condenadas universalmente. "No existe, nunca, una justificación para el terrorismo", se apuntaba en la propuesta del PP a la que ha tenido acceso este periódico.

Del mismo modo, planteaba que las Cortes de Castilla y León declararan su apoyo firme y unido al Estado de Israel en sus esfuerzos por defenderse a sí mismo

y a su pueblo contra tales atrocidades, en consonancia con el Derecho internacional y humanitario. Añadiendo la consideración de que la protección de todos los civiles

ha de ser en todo momento conforme con el Derecho internacional humanitario.

Se consideraba necesaria, también, la implicación de todos los países de la Unión Europea para prestar ayuda humanitaria urgente, apoyando en Gaza a los

civiles más necesitados, garantizando que dicha asistencia no sea objeto de abuso por parte de organizaciones terroristas.

Finalmente, la propuesta del PP reconocía las aspiraciones legítimas del pueblo palestino y el apoyo a las medidas de justicia y libertad para israelíes y palestinos por igual, dejando

claro que Hamás no representa esas aspiraciones y no ofrece nada al pueblo palestino más que terror y derramamiento de sangre, y que las Cortes de Castilla y León hicieran un

llamamiento a la unidad y colaboración de todos los Estados para trabajar por el establecimiento de las condiciones para conseguir una región pacífica e integrada en Oriente Medio.