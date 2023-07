El PPCyL se marca como objetivo un resultado “contundente y positivo” que especifique lo ocurrido en “la primera parte”, en las Municipales

El secretario general del Partido Popular de Castilla y León (PPCyL), Francisco Vázquez, remarcó que de los 2.248 municipios de la Comunidad, el Partido Popular gobierna en 1.511, por lo que “esa primera parte de las Municipales se tiene que especificar en un resultado contundente y positivo en las Generales”. Vázquez aseguró que aspiran a subir en la representación, de los 13 diputados pasar a “19 o 20 diputados”, en Segovia, sería dos diputados, y de tener 21 senadores a 27.

Francisco Vázquez, que compareció en rueda de prensa en la sede del PP de Segovia, avanzó ante la campaña electoral que arranca este viernes, que quieren “mantener la tensión” de la cita electoral del 28 de mayo, donde el PP tuvo más de 9.000 interventores y apoderados en Castilla y León.

El secretario autonómico de los populares recordó que el presidente nacional y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, estuvo en Salamanca en un acto de precampaña y también “va a venir otro en otro par de ocasiones a visitar Castilla y León” durante la campaña del 23-J pero las provincias todavía no está determinadas.

A Castilla y León, también vendrán dirigentes destacados del PP, como la secretaria general, Cuca Gamarra; el secretario general, Elías Bendodo, y el vicesecretario general de Organización, Miguel Tellado. A nivel autonómico, se coordinarán estas visitas, así como los diferentes actos, mítines y reuniones sectoriales que se organicen por parte de los equipos de campañas del Partido Popular en cada una de las provincias.

Francisco Vázquez aseguró también que va a ser una campaña electoral para las Generales, con propuestas. “No en vano el programa del PP queremos que sea un contrato con los españoles, con propuestas referidas a la reconstrucción económica, social e institucional”, para “abrir un nuevo tiempo de cambio en nuestro país”.

El secretario general del PPCyL recordó los tres principios básicos, avanzados por Feijóo, que demuestran la forma de hacer política. En primer lugar, que la gobernabilidad de España no descansa en el independentismo, que “el voto de Bildu no servirá de nada en nuestro país”, dijo Vázquez. Además, el Partido Popular va a “revisar todas las leyes aprobadas con los votos de los socios minoritarios del Gobierno y no va a permitir que “la mayoría de los españoles esté secuestrada por una minoría de independentistas”.

El Partido Popular, resumió Vázquez, va a “romper con la política de bloques del PSOE”, para “reunir a todos los españoles en grandes Pactos de Estado”, para los grandes desafíos con “diálogo entre todos, consenso y con acuerdos, y no, como hasta ahora, con el Gobierno y con sus socios minoritarios”.

Familia

Por otra parte, Vázquez anunció la puesta en marcha por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades del acuerdo por unanimidad aprobado en las Cortes autonómicas, a propuesta del Grupo del Partido Popular, para elaborar, con la mayor brevedad posible, la normativa necesaria para agilizar, simplificar y automatizar de forma electrónica el procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia numerosa.

Asimismo, dijo que la Consejería de Familia va a simplificar toda la tramitación administrativa, ya que “uno de los grandes objetivos” del Partido Popular es llevar la agilización y simplificación de las trabas a todos los campos de la Administración, para acercarla a los ciudadanos, en especial a los más vulnerables, en materia de conciliación familiar y laboral.

Para el dirigente popular, es prioritario, y así lo ha asumido la Junta de Castilla y León, la puesta en marcha de este catálogo de medidas que simplifican la normativa que está recorrida en distintas consejerías y, dentro de Familia, en distintas direcciones generales.

El objetivo es que en pocos días o en una semana, incluso con una declaración de fe aunque luego haya que verificarlos, se lleve a cabo el reconocimiento. El acuerdo de las Cortes incluye además la simplificación de los expedientes, la renovación y modificación del título de familia numerosa.

Pilar en el programa electoral

En el conjunto de Castilla y León, hay 34.033 familias numerosas, de las que 6.508 están en la provincia de Segovia, según los datos aportados por Vázquez. Los apoyos y ayudas a estas familias de las que ya disfrutan en Castilla y León, puestas en marcha por la Junta, son “un pilar básico en el programa electoral del PP”, que fue presentado ayer por el presidente y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que insistió en “el reto de la conciliación de la vida familia y laboral”, dentro de las 365 medidas, que supone “ese verdadero contrato con los ciudadanos”.

En Castilla y León, insistió Vázquez, ya se están aplicando estas políticas y algunas se “implementarán a nacional” para el apoyo a las familias numerosas, que en el caso de esta Comunidad, se dividen entre grandes bloques: fiscales, educación y otras específicas para la incentivación de las familias numerosas.

En total, esta Comunidad dispone de 16 tipos de ayudas y apoyos a la familias numerosas, lo que demuestra este compromiso del PP, subrayó Vázquez, incluido el Bono Nacimiento. “Se aplicarán, si gobierna el Partido Popular, en otras comunidades autónomas y ya las familias numerosas de Castilla y León se están beneficiando de este tipo de ayudas a la conciliación”, insistió.

El secretario general del PPCyL desgranó cada una de estas medidas y deducciones en cuanto al IRPF, en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y del impuestos de actos públicos documentados. Las familias numerosas, de categoría general o de categoría especial, cuentan reducciones en las tasas para el acceso a los estudios superiores en las universidades de Castilla y León.

En materia de Educación, la Junta ofrece a las familias numerosas ayudas y bonificaciones en la admisión del alumnado a los centros docentes, en el programa de gratuidad de los libros de texto, en la solicitud de los comedores, así como en los programas de Madrugadores y Tardes en el Cole.

Por parte de la Consejería de Familia: el Bono Concilia, el programa Conciliamos, las subvenciones a familias numerosas por reducción de jornada o por petición de excedencia laboral para el cuidado de menores o familiares y, por supuesto, la medida más reciente, el Bono Nacimiento.