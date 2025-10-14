El precioso retablo del siglo XVI que luce otra vez en su esplendor tras cuatro años de minuciosa restauración

Buenas noticias para los que viven y trabajan en la la localidad leonesa San Martín de la Cueza, en el término municipal de Sahagún, pero también para todos aquellos que aman el patrimonio religioso.

Y es que este pequeño municipio de apenas medio centenar de habitantes censados ha recuperdo su espectacular retablo del siglo XVI de su iglesia parroquial dedicada a San Martín de Tours, tras cuatro años de arduo y minucioso trabajo por parte de la restauradora Marta Eva Castellanos, quien ha acometido la restauración de una pieza que se encontraba en muy mal estado, con barnices que desprender, lienzos raídos y pinturas descompuestas hasta lograr que haya vuelto a lucir en todo en su esplendor.

Fue en agosto del año 2021 cuando este retablo partió hacia el taller de restauración del Obispado de León, que financió la intervención al 50 por ciento, mientras que la otra mitad restante la asumieron los vecinos de la localidad.

"Gracias a esta intervención se ha podido salvar un valioso patrimonio legado de nuestros antepasados, que estuvo a punto de ser quemado y destruido", destaca la presidenta de la Junta Vecinal de la localidad, Rosa María Quintanilla, mientras añade que de no ser por el trabajo realizado en el taller y la posibilidad de llevar a cabo una actuación conjunta en materia de financiación, nunca hubiera sido posible recuperar dicho retablo.

Iglesia de San Martín de Tours en San Martín de la Cueza (León) Turismo Sahagún La Razón

Se trata de un retablo con tres alturas y cuatro calles conformadas por lienzos que narran la vida de la Virgen en la parte superior, de Cristo en la intermedia y de San Martín de Tours -patrono de la localidad- en la parte baja. A mayores, una calle central acoge de arriba a abajo las esculturas de Santa Águeda, San Juan Bautista y en la parte baja San Martín de Tours.

La iglesia, además, guarda un cuadro alusivo al Juicio Final del siglo XVI-XVII que también merece la pena contemplar.

Será con motivo de la celebración de las fiestas patronales cuando San Martín de la Cueza celebrará la recuperación del retablo ya restaurado, con la bendición del retablo a cargo del obispo de León, Luis Ángel de las Heras, y la explicación de la obra por parte de la restauradora, Marta Eva Castellanos.