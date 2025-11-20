El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, se reúne en Buenos Aires con el Embajador de España en Argentina

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, junto a la diputada de Bienestar Social, Eva Picado, han sido recibidos en Buenos Aires por el Embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, en el marco de la visita institucional que el presidente está realizando al país argentino para reforzar los vínculos con la comunidad salmantina residente en el exterior y estrechar la colaboración con las instituciones españolas en Argentina.

Durante el encuentro, se puso de manifiesto la estrecha relación entre España y Argentina, dos naciones unidas por profundos lazos históricos, humanos y culturales. Una relación que, en palabras del presidente, “se nutre del idioma común, de una cultura compartida y de una voluntad permanente de cooperación y entendimiento”.

Javier Iglesias destacó que Salamanca y Buenos Aires son pueblos hermanos, vinculados por el afecto y por una historia común que se renueva en cada generación. “Nuestros emigrantes y sus descendientes son el mejor ejemplo de esfuerzo, compromiso y amor a su tierra. Desde la Diputación queremos seguir acompañándolos, escuchándolos y buscando puntos de conexión que mejoren su bienestar”, subrayó.

Asimismo, el presidente trasladó al Embajador su reconocimiento por el papel que desempeñan las instituciones españolas en Argentina, “que son puente entre países y garantes de una relación fluida, moderna y basada en los valores de progreso, solidaridad y respeto mutuo”.

El encuentro se desarrolló en un ambiente cordial y de cooperación institucional, reafirmando la voluntad de la Diputación de Salamanca de seguir fortaleciendo los lazos con la comunidad salmantina en Argentina y con todas las entidades que trabajan por mantener viva la relación entre ambos pueblos.