PSOE y Nos Movemos culminan su pacto para echar al PP de la alcaldía de Toro

La localidad zamorana de Toro ya tiene nuevo alcalde, en este caso alcaldesa, gracias a la moción de censura impulsada por PSOE y Nos Movemos por Toro para desalojar al popular Rafael González que ha salido adelante este mediodía en un intenso y bronco pleno en el Ayuntamiento.

Se trata de Ángeles Medina, concejal de la formación local que lidera el ex alcalde Tomás del Bien, expulsado del PSOE en la anterior legislatura, la que asume el bastón de mando de este municipio vinícola, siendo, además, la primera mujer en ostentar esta responsabilidad en este municipio. "Mi objetivo es poner a Toro en el lugar que se merece tras una etapa de parálisis", decía nada más tomar posesión de un cargo que no ostentará hasta el final de la legislatura, puesto que en el acuerdo con los socialistas se esgrime que ambas formaciones se repartirán la alcaldía, por lo que será un año de mando para cada partido.

Siete de los trece concejales del Ayuntamiento toresano -cuatro del PSOE y tres de Nos Movemos por Toro, votaban a favor de la moción de censura siendo suficientes para que González se vaya tras casi un año y medio en el cargo (17 meses) y tenga que pasar a la oposición.

Lo hacía tras recibir en el salón de plenos una intensa ovación por parte de los suyos y de numerosos vecinos que seguían la sesión en directo. "Me voy con la conciencia tranquila, y si en algo me he equivocado, pido perdón", decía el ya portavoz del PP en el Consistorio toresano, quien confirmaba que no se va del Consistorio y que se queda como concejal hasta 2027.

El popular Rafael González entrega el bastón de mando a Ángeles Medina, de Nos Movemos por Toro, y nueva alcaldesa de la ciudad J. L. Leal Ical

Medina aseguraba nada más recibir el bastón de mando de manos de González que asume esta responsabilidad con ilusión y una dedicación "inquebrantable" junto a un equipo "único y cohesionado" que afrontará los problemas "con valentía". Asimismo, avanzaba que quiere ser la voz y el rostro de la ciudad y, ante la polémica de la moción de censura, apuntaba que se ha dado cumplimiento con ella a la voluntad popular expresada en las urnas.

Si bien, cabe recordar que el popular González fue el más votado en las elecciones de mayo del año pasado pero únicamente logró cuatro ediles y ha gobernado hasta ahora en minoría con bastantes dificultades para sacar adelante algunos proyectos por el rechazo del resto de concejales, como la cesión de un inmueble a la Diputación de Zamora para el nuevo parque comarcal de bomberos.

"Hoy no es más que el primer paso de una etapa de cambio en la que primará el diálogo, cooperación y progreso", finalizaba la nueva alcaldesa.

Ángeles Medina, de Nos Movemos por Toro, será la alcaldesa de la localidad hasta diciembre de 2025 la alcaldesa sería Ángeles Medina (Nos Movemos), que se convertiría en la primera mujer en ostentar este cargo de regidor tras el Franquismo, y de ahí hasta el final de la legislatura en 2027 sería el socialista Carlos Rodríguez el que llevará el bastón de mando de esta localidad vitivinícola.