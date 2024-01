El PSOECyL contrapone la inversión en obra pública del Gobierno frente al "patriotismo" de pulserita" de Mañueco y Gallardo

El secretario general del PSOE de Castilla y León (PSOECyL), Luis tudanca, contrapuso hoy los “hechos” y el “compromiso” del Gobierno de España con la inversión en la obra pública de la Comunidad, frente al “patriotismo de pulserita” y los “ruidos” y “alaracas” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su vicepresidente Juan García-Gallardo.

En la Convención Política que el PSOE ha celebrado este fin de semana en La Coruña, Tudanca se refirió a los datos de licitación en 2023 de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, que indican que la Administración central destinó casi 1.200 millones a la obra pública, un 144 por ciento más que el año anterior, mientras la autonómica dedicó 705,3, un 0,2 por ciento menos.

“Son los hechos frente a los bulos. Es el compromiso con Castilla y León de verdad”, dijo Luis Tudanca, quien aseguró que el Gobierno socialista se compromete con las inversiones que necesita la Comunidad para su desarrollo. “Nosotros invertimos cada vez más en nuestras infraestructuras, pero también en políticas sociales y la Junta está paralizada sin presupuestos, sin capacidad de gobernar”, dijo. “Miremos donde miremos, todos los castellanos y los leoneses están recibiendo ayuda del Gobierno de España”, apostilló.

Finalmente, el secretario general del PSCyL aseguró que los ciudadanos no pueden esperar “nada” de Fernández Mañueco, ni de García-Gallardo, que denunció sigue sin tener competencias y “gastando” recursos en sus “chiringuitos”. “Los datos de licitación de otra pública demuestran a las claras que el único gobierno comprometido con Castilla y León es el gobierno socialista”, subrayó.

Ponferrada

Por otra parte, el líder socialista aseguró que PP y Vox, junto a Coalición por el Bierzo, demuestran en Ponferrada (León), con su posición sobre la nueva película de Icíar Bollaín de Nevenka, que no tienen “ningún compromiso” con la igualdad, ni con el feminismo.

Tudanca aseguró que “una vez más” se ha puesto del lado de los agresores y no de las víctimas y añadió que además ponen de “ejemplo” en Castilla y León “de lo que no se debe hacer”, tanto con Nevenka, como sobre el caso por el que se ha condenado al exconcejal Pedro Muñoz por la violencia ejercida sobre su expareja.

“Están presos de los más radicales, son solo capaces de poner en marcha chiringuitos, como esas oficinas antiocupación, sin consultas, son solo capaces de generar crispación, ruido, odio, enfrentamiento, pero no hay desarrollo económico, no hay presupuestos, no hay proyecto político, no hay políticas sociales”, dijo para añadir los “ridículos” de los logos turísticos y los “episodios” que aseguró le producen “vergüenza”, como lo ocurrido en Ponferrada.

“El conjunto de los castellanos y los leoneses están muy, muy por encima, en dignidad de lo que representan los gobiernos del Partido Popular y Vox”, concluyó.