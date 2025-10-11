El pueblo leonés que ha amanecido con una de las temperaturas más bajas de España

La localidad leonesa de Villablino ha registrado este sábado una de las temperaturas más bajas de España, con 0,3 grados, mientras que la más fría se ha observado en el municipio cántabro de Reinosa, que ha amanecido con 2,6 grados bajo cero, única negativa de todo el país.

Esa temperatura se ha registrado a las 8:10 horas, según los dos datos que ofrece hasta las 9:30 horas en su web la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tras Reinosa, las siguientes temperaturas más frías se han registrado en la localidad granadina de Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, y en Villablino (León), en ambos casos 0,3 grados.

En Cantabria, las mínimas se han alcanzado, además de en Reinosa, en Bárcena Mayor (Los Tojos), con 3,4 grados, y Cubillo de Ebro (Valderredible), con 4,2.

Contrastan con los 15,5 grados que han marcado esta madrugada los termómetros de Castro Urdiales o los 15,4 de Santander.

La predicción de la Aemet para este sábado habla de que este sábado amanecerá con el cielo poco nuboso, y con intervalos nubosos en la primera mitad del día en el este y nordeste. Nubes que evolucionarán por la tarde en el suroeste y en zonas de montaña. No se descartan bancos de niebla en el nordeste.

Las temperaturas suben ligeramente y podrían superar los 26 grados en Valladolid, Palencia y Zamora durante las horas centrales del día. Soria, por el contrario, marcará con 21 grados la máxima más baja, mientras que las mínimas oscilarán entre los 6 grados de Burgos y León y los 9 de Zamora.

El viento soplará del noreste o variable, flojo en general con rachas fuertes.

No hay avisos ni se esperan fenómenos significativos en esta jornada del sábado.