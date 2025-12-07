Refuerzo a las capacidades científicas y tecnológicas de Castilla y León

La Consejería de Economía y Hacienda apoya 12 proyectos presentados por siete Centros Tecnológicos con 1.300.000 euros en subvenciones a través de la convocatoria 2025, cofinanciada con Fondos FEDER 21-27 Estas subvenciones, que permiten impulsar 12 proyectos para el desarrollo de infraestructuras para la I+D+i en la Comunidad, contribuyen al fortalecimiento de las capacidades de siete Centros Tecnológicos en ámbitos prioritarios de la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027.

Las áreas de desarrollo de estas ayudas se dirigen al diseño de nuevos productos alimenticios, la visión artificial, la inteligencia artificial o la ciberseguridad. Asimismo, se apoyarán inversiones vinculadas a tecnologías del hidrógeno —incluyendo la producción sostenible de gases renovables y el desarrollo de pilas de combustible— y a tecnologías de materiales, con proyectos de recubrimientos por proyección térmica. También se fomentarán iniciativas relacionadas con la especialización agroindustrial, en línea con la RIS3, como la sanidad vegetal, la agrigenómica o la obtención de biogás mediante la valorización de residuos orgánicos.

Las subvenciones se dirigen a la adquisición de equipamiento científico o tecnológico, tecnologías de la información y la comunicación, y recursos basados en el conocimiento que permitan avanzar en nuevos desarrollos o reforzar líneas de trabajo ya existentes. La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva y cofinanciada al 60 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa 2021-2027 de Castilla y León, tiene como objetivo consolidar el papel de estos centros como agentes esenciales del ecosistema regional de I+D+i.

Más de 5 millones en ayudas esta legislatura

En el periodo 2022-2025, dentro del marco de la cofinanciación FEDER, la subvención concedida acumulada en estas convocatorias asciende a 5,1 millones de euros, lo que moviliza una inversión superior a los 10 millones de euros en los Centros Tecnológicos de la Comunidad, en línea con las necesidades que existen de actualización continua de capacidades y equipamientos esenciales para mantener la competitividad del ecosistema de innovación.

La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Política Económica y Competitividad, desarrolla estas actuaciones en el marco del Objetivo OP1 del Programa FEDER 2021-2027 que persigue una Europa más competitiva e inteligente y están dirigidas a los Centros Tecnológicos de Castilla y León que se encuentran inscritos en el Registro regulado por el Decreto 19/2024, de 26 de septiembre, por el que se crea y regula el Registro y Red de Centros Tecnológicos de Castilla y León.

Actividad de los Centros Tecnológicos

En Castilla y León, los Centros Tecnológicos actúan como un puente entre la investigación y el tejido productivo, impulsando la competitividad de las empresas —especialmente de las PYMES— y favoreciendo el desarrollo económico en todo el territorio. Su papel resulta clave para avanzar en la ejecución de la RIS3 y para alcanzar los objetivos de innovación de la Comunidad.

La relevancia creciente de estas entidades ha propiciado la creación de NODDO, la asociación que agrupa a los nueve Centros Tecnológicos de Castilla y León y que trabaja para reforzar sus capacidades, promover la generación de conocimiento y favorecer su transferencia a la sociedad. Los centros integrados en NODDO suman más de 820 profesionales, desarrollan más de 650 proyectos de I+D+i cada año y han colaborado con más de 2.000 empresas en proyectos de innovación durante los últimos tres años.