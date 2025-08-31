Rescatada una joven de 27 años en el río Pisuerga, en Valladolid

Los Bomberos de Valladolid rescataron en la noche de este sábado 30 de agosto a una mujer de 27 años en el río Pisuerga, del que “no podía salir”, tal y como narraron los alertantes al Servicio de Emergencias de Castilla y León1-1-2.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 21.20 horas, cuando ese recibió una llamada que solicitaba asistencia para auxiliar a una joven que se encuentra dentro del cauce, a la altura de la pasarela peatonal del Museo de la Ciencia.

El 1-1-2 dio aviso a la Policía Municipal, los Bomberos de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una unidad medicalizada de emergencias (UME). Además, se activó el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León para coordinar el rescate.

Los Bomberos de Valladolid rescataron a la mujer que, tras ser atendida por el personal de emergencias, fue trasladada por la UME al Hospital Universitario Río Hortega.