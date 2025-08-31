Sucesos
Rescatada una joven de 27 años en el río Pisuerga, en Valladolid
La mujer se encontraba en el interior del cauce, del que no podía salir
Los Bomberos de Valladolid rescataron en la noche de este sábado 30 de agosto a una mujer de 27 años en el río Pisuerga, del que “no podía salir”, tal y como narraron los alertantes al Servicio de Emergencias de Castilla y León1-1-2.
Los hechos ocurrieron poco antes de las 21.20 horas, cuando ese recibió una llamada que solicitaba asistencia para auxiliar a una joven que se encuentra dentro del cauce, a la altura de la pasarela peatonal del Museo de la Ciencia.
El 1-1-2 dio aviso a la Policía Municipal, los Bomberos de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una unidad medicalizada de emergencias (UME). Además, se activó el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León para coordinar el rescate.
Los Bomberos de Valladolid rescataron a la mujer que, tras ser atendida por el personal de emergencias, fue trasladada por la UME al Hospital Universitario Río Hortega.
