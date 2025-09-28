Santovenia de Pisuerga y su fidelidad a España

Jornada festiva y emotiva en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga, donde se ha celebrado por todo lo alto una Jura de Bandera para personal civil, que se ha desarrollado en el campo de futbol “El Prado” de este municipio del alfoz de Valladolid.

Un acto castrense en el que han participado numerosos ciudadanos que, con intensa emoción, jurando o prometiendo ante la Bandera, han hecho público su compromiso con España.

El acto ha sido presidido por el general de brigada de caballería, Francisco Javier Calero Perea, Jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército y Comandante militar de Valladolid y Palencia, acompañado por María Antonia López Sáez de Santamaría, alcaldesa de Santovenia de Pisuerga y otras autoridades civiles y militares.

El Coronel Jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico Nº 61, Rafael Gómez Escalante, ha tomado juramento o promesa de fidelidad a la Bandera y al Ordenamiento constitucional, a un centenar de personas, mayores de edad.

Tras la alocución por parte del Coronel Jefe de la AALOG-61, se ha rendido un homenaje a los que dieron su vida por España, en el que han participado los guiones de las Unidades de la plaza de Valladolid, como el Guión de la 4ª SUIGE; el Guión de la AALOG- 1; el Guión del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Artillería (PCMAYMA); el Guión del Grupo de Caballería Acorazado Villaviciosa II/61 (GCAC II/61) ; el Guión de la Academia de Caballería (ACAB); y el Guión de la Unidad de Servicios de la Base El Empecinado (USBA El Empecinado)

Dos soldados vestidos con uniformes de época han portado la corona de laurel y el jurando de mayor y el de menor edad la han depositado a los pies del monolito en homenaje a los que dieron su vida por España.

Tras el toque de oración se ha procedido por parte de una de las secciones a una descarga de fusilería.

Una vez despedida la Bandera, la Unidad de honores de la AALOG-61, la Unidad de Música del Cuartel General de la División “San Marcial”, la Escuadra de gastadores y los diferentes guiones de las Unidades participantes han desfilado ante las autoridades, los jurandos y el numeroso público asistente al acto, que ha roto en aplausos a su paso.