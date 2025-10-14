Segovia se engalana con los Premios Nacionales por la Igualdad

La presidenta nacional de la Federación Española de la Mujer Rural, Femur, Juana Borrego, reclamó hoy más inversión por parte de las administraciones en el medio rural para igualar en derechos, oportunidades y deberes, tanto personales como laborales, a hombres y mujeres. Así, lamentó la falta de recursos, sobre todo, en tema de violencia de género y maltrato, donde añadió, “no hay un servicio cercano para ayudar a estas mujeres”.

En el marco de la décimo novena entrega de Premios Nacionales por la Igualdad Mujer y Hombre, celebrada esta mañana en el Teatro Juan Bravo de Segovia, Borrego insistió en que en el mundo rural se encuentran mujeres que luchan, no solamente, por el trabajo que hacen en el campo o en la casa, sino también por todos los problemas “reales” que existen en tema de servicios.

Galardones

Estos galardones, según detallaron desde Femur, distinguen un año más a los hombres y mujeres cuya trayectoria profesional y personal contribuye a visibilizar la aportación de las mujeres en diferentes áreas de la vida como sociedad, economía, cultura, deporte, comunicación y arte.

En este caso fueron reconocidas personalidades como la periodista y presentadora Sonsoles Ónega, quien se sintió arropada por una asociación de mujeres valientes que, apuntó, “seguramente hayan luchado por la igualdad cuando nadie hablaba de ello y ponen la mirada a lo que íntimamente somos”.

También, recibió el premio la cantante Shaila Dúrcal, quien reconoció que recibir este reconocimiento “te hace sentir más humilde y agradecida, además de parte de algo mucho más grande”. Petra García, por su lado, fue reconocida como mujer rural e hizo hincapié en que el pasado “no es receta del futuro”. “Hemos cumplido y hemos hecho que la mujer rural procure tener mejor vida”, afirmó, al mismo tiempo que recomendaba la cultura para llegar a la igualdad.

El coreógrafo ‘Poty’ y el psicólogo Carlos Valiente fueron dos de los hombres galardonados en esta nueva gala. ‘Poty’ expresó que este premio es “el premio de los premios porque está hecho por las mujeres rurales, desde el corazón”, mientras Valiente afirmaba que las mujeres rurales son “heroínas con vidas con pocas herramientas, pero con mucho espíritu”.

Por último, fueron reconocidos con los Premios Nacionales por la Igualdad Mujer y Hombre el actor Antonio Resines y la periodista Irma Soriano, quienes se ausentaron de la gala por motivos personales