Del shock emocional a la vuelta al trabajo: la historia feliz de una enfermera con cáncer

De recibir en su consulta a pacientes con cáncer pasó a ser ella misma una afectada por la enfermedad y su historia con final feliz la ha narrado a EFE en primera persona la enfermera zamorana Mari Carmen García López, que reside en la provincia española que ha registrado la mayor tasa de nuevos casos de cáncer en el último año, 889 por cada 100.000 habitantes.

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer que se celebra este domingo 4 de febrero, García López ha explicado a EFE que piensa ya en su próxima reincorporación como enfermera del centro de salud de Carbajales de Alba tras unos meses en los que ha pasado por el quirófano y se ha sometido a radioterapia y a tratamiento después de que en abril del año pasado, en una revisión rutinaria, le detectaran un cáncer de mama.

"Cuando el cáncer tiene a tu vida se te paraliza el mundo", ha afirmado. Tras ese primer impacto, en los últimos meses el cáncer no sólo le ha traído cosas malas porque "viene a destrozar tu cuerpo", sino que también le ha dado la oportunidad de conocer a personas extraordinarias, ha aprendido a valorar más la vida y "sobre todo, me he conocido más a mi misma, no solo mis fortalezas, también mis debilidades", ha explicado.

Desde su experiencia ha reivindicado el derecho de los pacientes de cáncer a estar mal anímicamente en algunos momentos y a que su familia y la sociedad lo entienda porque "el día a día es fastidiado".

Mayor empatía

Esta enfermera zamorana de 56 años ha admitido que aunque estaba concienciada sobre el cáncer y había visto en la consulta a pacientes con la enfermedad, la percepción le ha cambiado tras padecerlo ella misma y ahora el grado de empatía es mayor.

En su caso, ha reconocido que ha tenido "suerte" porque su tumor no era muy agresivo y aunque nunca sintió miedo por morirse sí que ha experimentado "mucha incertidumbre", especialmente desde el momento que le vieron una lesión sospechosa hasta que le confirmaron que era cáncer.

Su caso es uno más de los 295.675 nuevos diagnósticos de cáncer contabilizados en España en 2023, de los que 18.188 son de Castilla y León y 1.482 de Zamora, que sin embargo, en relación a su población es la provincia española con mayor incidencia de la enfermedad, según el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Provincias con mayor tasa de cáncer

Esa provincia ha registrado en 2023 una tasa de 889 nuevos diagnósticos por cada 100.000 habitantes, seguida de Orense (867), Lugo (838) y León (808), frente a la media española de 615 casos y las menores incidencias registradas en Melilla (424), Ceuta (458), Almería (515) y Murcia (532).

Ante un diagnóstico tan grave, el psicólogo de la AECC de Zamora, Rubén Sánchez, ha explicado a EFE que la primera reacción del paciente suele ser la de "un shock emocional, se quedan bloqueados, no saben como reaccionar, tienen unos minutos que si pueden lloran y algunos ni siquiera le salen las lágrimas".

Tras ese primer momento, en asociaciones como la AECC intentan acogerles y escucharles para detectar las necesidades que tienen y orientarles sobre lo que les ha comunicado el oncólogo.

Dudas sobre el diagnóstico

Rubén Sánchez ha subrayado que es importante plantear al médico sus dudas sobre lo que no les haya quedado claro porque su profesional sanitario de referencia es el que tiene todos sus datos y su información médica.

Esa debe ser la fuente de información, ya que recurrir a internet no es el camino, porque en la red se detallan "miles de casos y ninguno va a ser el tuyo, la información que vas a encontrar en internet puede ser o supercatastrófica o superpositiva y ninguna de las dos posiblemente sea tu caso", ha advertido.