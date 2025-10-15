Sigue el tiempo primaveral en Castilla y León

El tiempo sigue sin estabilizarse en Castilla y León. Este otoño está siendo bastante raro, ya que se están produciendo temperaturas más primaverales que de esta época del año. Así lo señala la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) y subraya que no habrá muchos cambios en el tiempo en la Comunidad durante este miércoles 15 de octubre.

Además se esperan cielos poco nubosos con nubes medias y altas, y con nubes bajas por la mañana en el nordeste, y nubosidad de evolución por la tarde en zonas de montaña. También existe la probabilidad de la aparición de bancos de nieblas en el este y nordeste, así como viento variable, flojo.

En cuanto a las temperaturas, la AEMET prevé mínimas sin cambios o en descenso y máximas sin cambios. En las ciudades de la Comunidad las temperaturas mínimas se situarán entre los cinco grados de Burgos; los seis de Soria; los siete de Ávila, León y Palencia; los nueve de Salamanca y Valladolid; los 10 de Zamora; y los 11 grados de Segovia.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León por su parte, oscilarán entre los 23 grados de León, Segovia y Soria; los 24 de Ávila, Burgos y Palencia; los 25 de Valladolid; y los 26 grados de Salamanca y Zamora.