La sorprendente ciudad en la que se creó la primera universidad de España

Estos días es normal ver las calles de las ciudades ver a los jóvenes universitarios realizando sus novatadas, cada vez más escasas, e iniciando sus cursos. Y es que, a pesar de los cambios en el sistema educativo, el mes de octubre es sinónimo de Universidad, y de inició del curso. Estos días se están produciendo las inauguraciones oficiales en las universidades más famosas de nuestro país, de las que muchas de ellas se cree que fue la primera que se creó en nuestro país, como Salamanca, Sevilla o Alcalá de Henares. Pero lejos de todo ello, no fue en estas ciudades en las que se pusieron en marcha los primeros estudios universitarios. Fue en una sorprendente capital de provincia, pequeña en su tamaño, pero grande en su historia, y que es la más barata y más cómoda para vivir.

Una universidad es una institución académica de enseñanza superior e investigación que otorga títulos académicos en diferentes disciplinas. Se puede ubicar en uno o varios lugares llamados campus. Una idea importante en la idea de universidad es la libertad de cátedra.

El término «universidad» se deriva del latín "universitās magistrōrum et scholārium", que significa ‘comunidad de Profesores y académicos’.​ Estas comunidades eran gremios medievales que recibieron sus derechos colectivos legales por las cartas emitidas por los príncipes, prelados o las ciudades en las que se encontraban.

Otras ideas centrales para la definición de la institución de la universidad era la noción de libertad académica y el otorgamiento de grados académicos. Históricamente, la universidad medieval fue un producto típico de la Europa medieval y sus condiciones sociales, religiosas y políticas, según informa Wikipedia.

Adoptado por todas las otras regiones globales desde el comienzo de la Edad Moderna, hay que distinguirla de las antiguas instituciones de altos estudios de otras civilizaciones que no eran en la tradición de la universidad y al que este término solo se aplica retroactivamente y no en sentido estricto.

La Universidad Moderna tiene su origen en las universidades creadas por monjes cristianos de los siglos XII y XIII, las cuales son un desarrollo de las escuelas catedralicias y escuelas monásticas.​ Generalmente se considera que la Universidad de Bolonia, fundada en 1088, es la primera universidad del mundo.

Universidad de Palencia

Pero no vamos a hablar de esta prestigiosa institución, sino de la primera universidad española, que no todo el mundo sabe cual es, e incluso sorprende el nombre de la ciudad donde se fundó en el año 1212 durante el reinado de Alfonso VIII de Castilla. No fue otra que Palencia, y se hizo bajo la denominación de “Studium generale” -institución de la que surgieron las primeras universidades en la cristiandad latina-.

Fue el primer centro de enseñanza superior y en ella se enseñaban Teología y Artes. La institución se consolidó gracias al obispo de Palencia don Tello Téllez de Meneses. La catedral se erigió como sede provisional. Durante el siglo XIII al igual que se estaba haciendo en otros lugares de Europa, favoreció la creación de instituciones de enseñanza participando activamente en su desarrollo. El surgimiento de esta institución fue impulsado por iniciativa de los monarcas, basados en la existencia de escuelas catedralicias.

Alfonso VIII de Castilla favoreció enormemente la universidad palentina, dotándola de importantes recursos económicos y contribuyendo a elevar el nivel de la enseñanza impartida en sus aulas con la llegada de maestros extranjeros, sobre todo de Francia e Italia. En este centro universitario la enseñanza se centraba en las artes, la teología y los estudios jurídicos. Entre los maestros estudiados en la primera época se encontraban Odo de Cheriton, Lanfranco de Pavía, Fornelino y Pedro Lombargo.

En la antigua universidad de Palencia los estudiantes, entre quienes sobresalieron Gonzalo de Berceo o Santo Domingo de Guzmán (creador de la Orden de los Dominicos), se formaban en materias como Trivium (Gramática, Retórica y Lógica) y el Quadrivium (Aritmética, Geometría, Astronomía y Música).

Tras el fallecimiento de Alfonso VIII, en 1214, la institución entró en crisis, agravada con el paso de los años trajo consigo el inicio del declive del centro, sobre todo cuando su sucesor, Alfonso IX potenció otros centros. La pujanza de otras similares como Salamanca o Valladolid llevaron a la progresiva decadencia de la palentina, aunque sirvió de ejemplo a otras universidades como Sevilla, Girona, Alcalá de Henares o Valencia.

El papa Honorio III expidió una bula el 30 de octubre de 1220, donde decía que el rey Fernando III de Castilla y el obispo de Palencia «se esforzaron en restaurar el Estudio creado en Palencia por Alfonso VIII». Así que financió la facultad de Teología de la universidad palentina, cuyo privilegio quizá se consiguió por la antigüedad de sus escuelas. El arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, en 1243, en su obra De Rebus Hispaniae, expresaba que la Universidad de Palencia, aunque interrumpida por algún tiempo, continuaba enseñando.

La simpatía que el monarca Fernando III sentía por la Universidad de Salamanca, fundada por su padre Alfonso IX, la muerte del obispo Don Tello en 1240 y la falta de financiación afectaron al desarrollo del centro en pos del auge que experimentó la homóloga de Salamanca.

No queda ningún recuerdo del lugar donde se impartieron las clases, tal vez porque no tuvo edificio propio. Se barajan dos ubicaciones, la plaza de San Pablo, donde un grupo escultórico recuerda a la universidad palentina o la calle Mayor Antigua, la arteria de la antigua ciudad medieval.

Otras curiosidades de Palencia

La capital palentina cuenta con otras curiosidades, además de ser la primera Universidad de España.

“Chiguito”

Es la única ciudad española que utiliza esta palabra para denominar a los niños. Si oyes en alguna persona decir “chiguito”, no lo dudes es de Palencia.

Previsión del tiempo

Todo buen palentino sabe si va a llover o no dentro de poco. Para ellos es bien sencillo hacer esta previsión del tiempo. Sólo es necesario tener un poco de olfato o no estar muy congestionado.

La manera que tienen los palentinos para saber si dentro de poco va a llover es… ¡si huele a café! Es más, en Palencia, tienen una frase que dice: «huele a café, eso es que va a llover». Esto es un hecho probado y demostrado. Cada vez que el viento viene proveniente de la fábrica de café, en los próximos minutos u horas empezará a llover.

Catedral

Palencia también posee la tercera catedral más grande de España, un honor que la sitúa por detrás de Sevilla y Toledo. Es un edificio gótico que tiene 130 metros de longitud, 50 metros de anchura y 43 metros de altura en el ábside. Es Monumento Histórico-Artístico Nacional desde 1929 y se trata del primer monumento de Palencia en tener esta consideración. Todo el mundo la conoce como "La Bella Desconocida".

Cristo del Otero

Su Cristo, el del Otero, es uno de los más altos del mundo con 30 metros de altura, y a poco más de 10 kilómetros de la ciudad, se encuentra la iglesia de San Juan de Baños de Cerrato, que esta se considera la iglesia más antigua de España. Se construyó en el año 667 y es una iglesia que mantiene el estilo de la época en que se construyó.

Espacios verdes

Por último, Palencia es una de las ciudades con más espacios verdes de España. De hecho, tras Vitoria, es la que cuenta con más espacios verdes en el país. También está considerada como una de las que más y mejor cuidados parques tiene. Esta situación, junto a la baja circulación de coches hace que el aire sea muy agradable.