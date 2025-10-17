Suárez-Quiñones afirma que el operativo de incendios "no pudo hacer más de lo que se hizo"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido este viernes que el operativo contra incendios desplegado en verano en Castilla y León "no pudo hacer más de lo que hizo", ante unas "circunstancias inéditas y extraordinarias", que espera contrarrestar con una "nueva acción de mejora".

Durante su comparecencia en una rueda de prensa en Ponferrada para defender el proyecto de ley de Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2026, en la que ha destacado que la comarca leonesa de El Bierzo, una de las zonas más afectadas por los incendios del verano, contará con un nuevo helicóptero de extinción de fuegos y una cuadrilla asociada a él.

Las cuentas incluyen también una partida de 2,5 millones para la recuperación ambiental del paraje natural y cultural de Las Médulas, aunque está por ver si este proyecto de ley de Presupuestos se tramita finalmente en las Cortes y si se aprueban o no, dada la minoría en la que se encuentra el PP en el Parlamento autonómico.

El consejero ha recordado que el Gobierno autonómico mantiene un compromiso de 114 millones de euros para la recuperación de las zonas afectadas, y que las ayudas ya se están distribuyendo entre los ciudadanos.

En Castilla y León, 42 viviendas resultaron dañadas por los fuegos y se han concedido subvenciones de hasta 240.000 euros: “Hemos tenido una respuesta ágil que no tiene precedentes”, ha afirmado, tras lo que ha pedido a otras administraciones que adopten medidas similares.

Actualmente, el operativo de incendios se mantiene en nivel de riesgo medio, “según lo determinan los técnicos”, y Suárez-Quiñones defendió su planificación como “adaptada a las necesidades reales del territorio”.