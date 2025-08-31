Los toros de Araúz de Robles protagonizan un encierro rápido y limpio en Cuéllar (Segovia)

Los toros de la ganadería jienense Araúz de Robles han protagonizado un espectacular primer encierro de los cinco que componen las Fiestas del Rosario de Cuéllar, con una duración de poco más de tres minutos en su tramo urbano sin que se registraran incidentes de consideración, y sí brillantes carreras después de que la manada se disgregara en su carrera por las calles de la villa.

La salida de los astados de los corrales para efectuar los cinco kilómetros de recorrido campestre ha tenido momentos de tensión, ya que los toros han salido con fuerza y se han disgregado rápidamente.

Sin embargo, los más de 200 caballistas encargados de guiar el encierro por el campo han logrado frenar el ímpetu de los astados, y reconducirlos desde la zona conocida como ‘Paso de Máquinas’ hasta el final del tramo campestre, donde 40.000 personas esperaban la entrada de los toros en la zona urbana.

En la avenida Camilo José Cela, primera calle del recorrido urbano tras el descenso de la manada por El Embudo, ha comenzado a disgregarse la manada, con dos toros encabezando el encierro soltando algunos derrotes hacia derecha e izquierda, pero afortunadamente sin crear complicaciones.

La calle de las Parras, donde suelen verse las carreras más vistosas, ha ofrecido momentos de emoción con los toros separados en tres grupos con mucha distancia entre ellos, lo que ha permitido a los corredores mostrar su destreza y enlazar varias carreras.

En apenas tres minutos las reses han entrado en la plaza de toros separadas de los cabestros pero sin crear complicaciones, cerrando un encierro que ha estado marcado por la masiva presencia de público en las calles.

El encierro de la ganadería Araúz de Robles es el primero de los cinco que se llevarán a cabo en las fiestas de Cuéllar, declaradas de Interés Turístico Internacional.

Los toros serán lidiados en la jornada de tarde por Morenito de Aranda, Javier Herrero y Álvaro Lorenzo. Para la jornada del lunes ya esperan las reses de Partido de Resina.