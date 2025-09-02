Los toros portugueses de Rosa Rodríguez propician momentos de tensión en Cuéllar (Segovia)

El tercer encierro de Cuéllar (Segovia), protagonizado este martes por reses de la ganadería portuguesa de Rosa Rodríguez, ha sido el más complicado en su tramo urbano de todos los celebrados este año, con varios toros protagonistas de algunos momentos de tensión por las calles y dificultado las carreras.

Los astados de la ganadería portuguesa se dejaron conducir sin complicaciones en el tramo de cinco kilómetros por el campo, llegando hasta la zona del embudo minutos antes de las nueve y media de la mañana, todo un logro teniendo en cuenta los problemas que en el día anterior habían generado los de Partido de Resina.

Fue en esa última zona de descenso, antes de entrar en la villa, donde la manada quedó disgregada con dos toros destacados del resto pero sin dar opciones a los mozos a realizar grandes carreras puesto que derrotaban con asiduidad hacia las talanqueras y protagonizando algunos momentos de cierto peligro también para los espectadores.

Por detrás, el resto de la manada avanzó más tranquila por las calles de Cuéllar, prácticamente al paso por algunas zonas y con el sexto toro sin terminar de seguir a los mansos, perdiendo el paso y amagando continuamente con darse la vuelta, con pocas opciones para el lucimiento de los corredores.

Los toros de Rosa Rodríguez serán lidiados en la corrida de rejones por Luis Rouxinol júnior, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sebastián Fernández Sevilla.

Para este próximo miércoles está previsto el penúltimo encierro de las fiestas de Cuéllar, donde esperan los toros de la ganadería gaditana Montes de Oca en el que será el debut de la divisa andaluza en los encierros más antiguos de España, declarados de Interés Turístico Internacional.