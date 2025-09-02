Miembros de la UCAV viajan a Noruega para una nueva reunión del proyecto AIdesignTEX

La Universidad Católica de Ávila (UCAV), a través de sus grupos de investigación DEKIS, ESODS e ITH, ha participado en una nueva reunión de AIdesignTEX, realizada en la Universidad de Stavanger (UiS). El proyecto está financiado por la Comisión Europea y tiene como objetivo principal desarrollar herramientas tecnológicas que impulsen la sostenibilidad y la economía circular en el sector textil.

Los grupos de investigación de la UCAV han compartido sesiones junto a los socios que desarrollan el proyecto, las universidades de Lodz (Polonia), Gante (Bélgica) y Stavanger (Noruega), anfitriona en esta ocasión. Allí han revisado progresos en la investigación y coordinado acciones futuras de AIdesignTEX.

AldesignTEX

El proyecto busca aplicar herramientas de inteligencia artificial IA y aprendizaje automático (ML) en la industria textil para favorecer el reciclaje y la eficiencia en los recursos. Una economía circular para la reducción de consumo en agua y energía, el uso de tintes y otros materiales más seguros y una mayor durabilidad de los productos. Además, con AIdesignTEX se pretende fortalecer el vínculo entre las instituciones académicas y la industria con una aplicación práctica en el sector a partir de los resultados de la investigación.