Un total de 46 cocineros nacionales y 16 internacionales competirán por los títulos Nacional y Mundial de Tapas de Valladolid

El mes de noviembre volverá a situar a Valladolid en el mapa gastronómico a nivel nacional y mundial con la celebración de los concursos gastronómicos de alta cocina en miniatura. El XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas ‘Ciudad de Valladolid’ y el IX Campeonato Mundial de Tapas ‘Ciudad de Valladolid’ se celebrarán del 10 al 12 de noviembre en la sede oficial de ambos certámenes: la Cúpula del Milenio.

Las dos ediciones han sido presentadas hoy por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto con la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Jaime Fernández, la directora técnica del Concurso Nacional, Ana García, y el director técnico del Campeonato Mundial, Ángel Moretón.

El jurado del Concurso Nacional estará presidido por Paco Morales, chef del restaurante Noor de Córdoba, con tres estrellas Michelin. Tras la recepción de 396 propuestas gastronómicas, el jurado ha seleccionado a los 46 chefs que demostrarán sus dotes culinarias los días 10 y 11 de noviembre en la Cúpula del Milenio para hacerse con el título de campeón nacional de tapas 2025.

En el caso del Campeonato Mundial, la presidencia del jurado recaerá en Pichaya ‘Pam’ Soontornyanakij, reconocida como Mejor Cocinera del Mundo 2025 y chef del restaurante Potong en Bangkok, con una estrella Michelin. Será el 13 de noviembre cuando un total de 16 chefs internacionales, procedentes de los 5 continentes, y entre los que se encuentra el ganador de la pasada edición del Concurso Nacional, ‘Los lunes al sol’ del restaurante Gran Sol de Hondarribia, Guipuzkoa, competirán para hacerse con el ‘Premio Aceite de Oliva España’.

Los maestros de ceremonia de este 2025 serán los periodistas Goyo González y Pepe Ribagorda, quienes conducirán las jornadas con su habitual cercanía y conocimiento del panorama gastronómico.

La ciudad de Valladolid, como cada año, acogerá también la celebración del ‘Festival de la Tapa’. En esta ocasión, del 11 al 16 de noviembre, algunos de los bares y restaurantes de Valladolid apadrinarán a los chefs participantes y ofrecerán al público sus pinchos y tapas. Todos los detalles se publicarán en la app TapasVLL, donde aparecerá reflejado el establecimiento y el nombre de la tapa, así como los días y horarios concretos en los que poder degustarlo.

El Concurso Nacional de Pinchos y Tapas ‘Ciudad de Valladolid’ y el Campeonato Mundial de Tapas ‘Ciudad de Valladolid’ organizado por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, junto con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, cuenta con el patrocinio de Mahou San Miguel, Interprofesional del Aceite de Oliva de España, Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, México, Inhostel, la Diputación Provincial de Valladolid, Alimentos de Valladolid, Aquavall, Bodega Dehesa de los Canónigos, Pago de Valdecuevas, Moralejo Selección, Mercedes-Benz Adarsa, Chefs Health, D.O. Baena, Coca-Cola y Mercaolid. A ellos se une la colaboración de Pan de Valladolid, Escuela Alcazarén, Cámara de Comercio de Valladolid, la Escuela Internacional de Cocina, la Asociación de Confiteros y la Asociación de Hoteles.