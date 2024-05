Tudanca defiende incentivar a los sanitarios para atraerles y retenerles en Castilla y León

El PSOE de Castilla y León vuelve a la carga en materia sanitaria, en general, y frente al déficit de médicos, en particular, y urge al Gobierno autonómico a presentar en el plazo de tres meses un decreto de incentivos para los sanitarios en las zonas de difícil cobertura que ya existen en otras comunidades, según decía Luis Tudanca.

Los socialistas proponen en una iniciativa que van a llevar a las Cortes para su debate, que se destinen pagas anuales de entre 10.000 euros en el caso de los médicos y 3.000 de auxiliares.

La PNL de los del puño y la rosa que presentaba este viernes el líder regional del PSOE, contempla incentivos retributivos y otros relacionados con la carrera profesional o la formación.

Tudanca se refería al decreto de zonas de difícil cobertura aprobado por la Junta en 2019 con el que creían que se iba a resolver este problema, pero denunciaba que no solo no se ha renovado ni actualizado, sino que “no ha servido para nada”.

A ello, unieron el acuerdo de marzo de 2023 de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud en el que se determinan los criterios mínimos para identificar los puestos de difícil cobertura. En este punto, el también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista aseguraba que Castilla y León no se puede “quedar atrás” e instaba a la Junta a determinar no solo un censo de estos puestos, sino acordar una dotación para los profesionales que presten sus servicios en esas zonas de la Comunidad. “Engañan y mienten, el decreto no se ha puesto en marcha”, decía, en declaraciones recogidas por Ical, para subrayar que existe un marco nacional.

A juicio de Tudanca, los incentivos permitirían atraer y retener a los profesionales, además de garantizar el derecho a una sanidad de calidad en todos los territorios de la Comunidad, afectados ahora por falta de sanitarios o cierre de consultorios, en una prestación de servicios que serviría para “revertir la sangría de población”, según decía.

Asimismo, apuntaba que existen fondos, dado que se ha incrementado la aportación del Estado a través de las entregas a cuenta a la Comunidad, a lo que sumó el dinero dedicado por la Junta a la concertación con la privada, con una mención expresa a los últimos 22 millones para actividad con la sanidad privada o el canon anual por el Hospital de Burgos.

“El Gobierno ha planteado respuesta”, insistía, al tiempo que señalaba que la convocatoria de plazas MIR para Castilla y León desde que gobierna Pedro Sánchez ha pasado de 454 a 762.

Por ello, defendía que el Gobierno no es el problema, sino la falta de unos incentivos para esas zonas por parte de la Junta, como ya se han aprobado en Madrid (500 euros mensuales), Cataluña entre 2.000 y 3.500 euros anuales) o Valencia, que ha ido más lejos con un marco regulador completo.

Más medidas

Los socialistas defienden que el desempeño de estos puestos en las zonas de difícil cobertura se compute como un mérito; que haya incentivos en los procesos de selección; y provisión de plazas para que el trabajo durante dos años en un puesto vacante declarado de difícil cobertura suponga también un beneficio en el baremo de méritos en los concursos de traslados para la obtener una plaza.

También, apuntan a la puesta en marcha de incentivos a la formación a través de protocolos de colaboración con hospitales de referencia y para los casos de permanencia prolongada en estos puestos de difícil cobertura. La propuesta se completa con la petición de un registro actualizado con carácter anual en el que se recojan las plazas tanto en la Atención Primaria como en Asistencia Especializada.