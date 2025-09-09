La UCAV da la bienvenida a los nuevos alumnos del curso 2025/26

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado un acto que ha reunido a los nuevos alumnos del curso 2025/26. Con él ha querido darles la bienvenida y presentarles los servicios de la universidad. Lo ha hecho de manera presencial y, para los alumnos que estudian titulaciones online, vía streaming. Dicho acto ha estado presidido por la rectora de la UCAV, Mª del Rosario Sáez Yuguero.

La rectora ha dado la bienvenida a los alumnos a una nueva etapa de su vida, “probablemente la más importante”, y les ha felicitado por haber llegado hasta aquí, “algo que no es fácil” y que permite “desarrollar talentos para el servicio a la sociedad”. Y les ha animado a poner “mucho esfuerzo, empeño, entusiasmo e ilusión” para que puedan aprovechar esta oportunidad que tienen por delante y ser “el campeón de su propia vida”.

En esta bienvenida, Sáez Yuguero también ha hecho hincapié en la idiosincrasia de la UCAV, “somos una universidad pequeña y eso permite una gran cercanía con otros alumnos y con los profesores”.

Los decanos de las cuatro facultades de la UCAV han acompañado a Sáez Yuguero. Diego Vergara, (Ciencias y Artes), Mercedes Sánchez, (Ciencias de la Salud), Mª Paz Muñoz, (Ciencias Sociales y Jurídicas) y Fernando Romera (Humanidades y Educación) han presentado las diferentes titulaciones de la universidad y las posibilidades de estas.

En el acto también han intervenido Karen Benavides, directora del servicio de Pastoral Universitaria, Luis Carlos Hernández, capellán de la UCAV, y Fernando Martín, director del servicio de Atención al Estudiante. Han explicado brevemente el funcionamiento de sus áreas y citado los diferentes servicios y actividades que la UCAV desarrolla, como biblioteca, deportes, voluntariado, teatro, coro, idiomas, extensión universitaria, becas o relaciones internacionales, entre otros.

En esta ocasión, entre los estudiantes, también se han dado cita los alumnos del primer curso del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD). Con este título, la UCAV inicia un año académico en el que imparte 21 grados universitarios, confirmando su continuo crecimiento.