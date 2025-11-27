La UCAV conmemora a Isabel la Católica en el aniversario de su fallecimiento

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha homenajeado este 26 de noviembre a Isabel la Católica con motivo del 521 aniversario de su fallecimiento. El acto se ha celebrado ante el busto de la reina situado en el Paseo del Rastro, en Ávila.

Francisco Trullén, secretario general de la UCAV, ha participado en este homenaje a una “abulense de pro” de la que ha destacado “el papel fundamental que tuvo en la historia, y su modelo, el cual puede servir hoy en día en muchas facetas”. “En América, 1492, siguió unos principios de tolerancia y de respeto, bajo una concepción de la dignidad humana, lo que fue un avance fundamental para su tiempo”, ha añadido. Además, ha resaltado su labor tan importante con la apertura de universidades y hospitales en el Nuevo Mundo y “el cariño que la reina siempre tuvo hacia sus súbditos a ambos lados del Atlántico”.

Trullén también ha recordado el proceso de canonización en el que se encuentra Isabel la Católica, y en el que “la UCAV está dando apoyo a la comisión para defender todas esas virtudes de su vida, como la fe, la esperanza y la caridad que la movieron a realizar toda su actividad”.

El homenaje ha comenzado con una semblanza a cargo de Trullén. Tras ello, Begoña Lafuente, vicerrectora de Profesorado y Calidad de la UCAV, ha colocado un centro de flores en el monumento a la reina. Por último, el decano de la facultad de Humanidades y Educación de la UCAV, Fernando Romera, ha leído un texto del autor Lucio Marineo.

Con este acto, la UCAV recuerda una vez más la relevancia de esta ilustre abulense, nacida en Madrigal de las Altas Torres, y pone en valor su legado histórico, cultural y espiritual. Reafirma así su compromiso con la preservación de la memoria de una figura clave en la historia de España y de alcance universal.