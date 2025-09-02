Valladolid impulsa la segunda edición del concurso gastronómico juvenil Pucela Chef, bajo el título "Cambia el Chip"

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid, en colaboración con la Escuela Internacional de Cocina de la Cámara de Comercio, ha presentado hoy la segunda edición del concurso gastronómico juvenil ‘Pucela Chef’, que se desarrollará bajo el título ‘Cambia el Chip’. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo promover los hábitos de alimentación saludable entre la juventud vallisoletana.

El concurso se celebrará el sábado 27 de septiembre en las instalaciones de la Escuela Internacional de Cocina, en la Plaza de la Siega nº1, donde se recibirá a las personas participantes a las 11:30h. El concurso dará comienzo a las 12:00h.

El acto de presentación ha corrido a cargo de la concejala de Juventud, Carolina del Bosque; del presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor A. Caramanzana; Teo Rodríguez, en representación de los chefs participantes, y de Gloria Hernández, ‘Dietista Magnética’.

Un concurso para jóvenes con la guía de grandes chefs

El concurso está abierto a jóvenes de entre 14 y 30 años que podrán inscribirse desde hoy, 2 de septiembre a las 10:00h, hasta el 19 de septiembre a las 14:00h, a través del formulario disponible en el calendario de actividades de los Espacios Jóvenes (http://www.espaciosjovenesvalladolid.es).

La dinámica del certamen se basa en la elaboración de un bocadillo, tapa o pulga saludable, a partir de ingredientes sorpresa que la organización facilitará indicados en sobres al azar antes del inicio del concurso.

Los participantes se distribuirán en seis equipos de diez personas, cada uno liderado por un/a chef de prestigio en Valladolid, quienes tendrán un papel fundamental como mentores durante el proceso creativo y culinario.