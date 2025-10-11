Valladolid refuerza las líneas de buses y bicicletas para el partido de fútbol entre España y Bulgaria

La selección española de fútbol, vigente campeona de Europa, jugará este martes a las nueve menos cuarto de la noche en el estadio José Zorrilla de Valladolid su cuarto partido de clasificación para el Mundial de 2026 contra Bulgaria.

"La Roja" vulve a Pucela dos años después de su última visita a este campo, donde el combinado nacional ha jugado hasta en cuatro ocasiones y todas ellas con victoria.

Ante la importancia de este choque en el que se espera un lleno, Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa) prestará servicios para facilitar la asistencia al partido del martes de la selección española en el estadio José Zorrilla, con las líneas especiales de fútbol (F1 F2 F3 F4 F5 y F6), que partirán de los diferentes barrios de la ciudad una hora antes del encuentro, con recorridos de vuelta a la finalización.

Además, las líneas 8 y circular reforzarán sus horarios ampliando la cobertura a las inmediaciones del Estadio, con parada de estas líneas junto al Auditorio Miguel Delibes.

Asimismo, la plataforma de alquiler de bicicletas Biki estará presente igualmente con su estación temporal en las inmediaciones del estadio, favoreciendo los desplazamiento con el servicio municipal de este transporte de dos ruedas.

Auvasa informa de que también se habilitará la dirección de la marcha en las escaleras de las instalaciones de movilidad en la Ladera Norte de Parquesol, hacia el estadio José Zorrilla en sentido de bajada para ir al estadio y de subida para la salida del partido, para facilitar así el acceso andando de los vecinos de Parquesol.