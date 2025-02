Vuelven las tractoradas a Castilla y León aunque sin la afluencia masiva de hace un año

Centenares de agricultores y ganaderos de Castilla y León han retomado este lunes las protestas que, en forma de tractoradas, pretenden recordar las vividas hace un año, sin una afluencia masiva y sin que los problemas denunciados entonces hayan tenido resolución y a los que han sumado el acuerdo entre la UE y Mercosur, que ven como una amenaza.

Las concentraciones, marchas lentas y los cortes de carreteras se han producido a lo largo de la mañana en varios puntos de Castilla y León, convocados por varias asociaciones, aunque sin el respaldo de las organizaciones profesionales agrarias y sin que se hayan registrado incidentes de relevancia, bajo el control de la Guardia Civil, pese a que las protestas no han sido comunicadas a la Delegación del Gobierno, informa Efe.

Preguntada por estas protestas, la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, María González Corral, ha señalado que reflejan "un sentimiento de hartazgo" por parte del sector.

Durante la presentación de proyecto "CyL Digital Agro" junto al consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, González Corral ha comentado a los periodistas en Ávila que la Administración autonómica es "consciente" de los retos a los que se enfrentan agricultores y ganaderos.

Por ello, ha asegurado que ha trabajado, en la medida de sus posibilidades, en "flexibilizar" los trámites a los que tiene que enfrentarse este sector ante el "exceso de burocratización", así como en "defender a los productos y productores".

León

En León, unos cien agricultores se han concentrado en una estación de servicio de Palanquinos, a veinticinco kilómetros de León capital, aunque finalmente se han desplazado a Villadangos y han cortado durante unos minutos la N-120, hasta que la Guardia Civil ha levantado la protesta.

El presidente de la plataforma en defensa del campo leonés Decaleón, Alfonso de Mata, ha matizado que la propuesta se ha realizado sin tractores por motivos de seguridad en el desplazamiento a consecuencia de la niebla que provocó serias dificultades de visibilidad en el punto de encuentro acordado en la localidad leonesa de Palanquinos.

De Mata ha considerado que las problemáticas del campo "han mejorado con respecto al año pasado", aunque ha añadido que aún falta "mucho por hacer".

Valladolid

En Valladolid, la protesta agraria ha sido secundada por un centenar de agricultores y ha reunido unos 40 tractores en el municipio vallisoletano de Traspinedo, donde han cortado durante una hora la carretera N-122.

El portavoz de la Unión de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), Carlos Duque, ha explicado a EFE que las reivindicaciones se mantienen respecto al pasado año, aunque se ha agregado el problema del acuerdo de la UE con Mercosur, ya que en su opinión va a "lastrar al sector y lo va a hundir".

Duque ha afirmado que "los cargos políticos no han querido trabajar sobre ello", en referencia a las demandas de estos grupos, mientras que sobre su relación con las organizaciones agrarias, ha indicado que "tensión no hay pero entendimiento tampoco", porque las opas no quieren sentarse con estas asociaciones.

Los manifestantes se han congregado poco después de las diez de la mañana y, acompañados por la Guardia Civil para garantizar la seguridad del tráfico, han cortado la circulación de la N-122 y han permanecido en el lugar por cerca de una hora, cuando se han retirado del lugar a instancias de los agentes, según ha reconocido Duque.

Salamanca

Un grupo de agricultores independientes, con 8 tractores y 5 coches, se han desplazado esta mañana al recinto ferial de Salamanca para protestar por la política agraria, como el acuerdo con Mercosur, y la situación del campo.

La manifestación, en la que no participan las principales organizaciones agrarias, no había sido comunicada a la Subdelegación del Gobierno y se ha desarrollado con normalidad y sin ninguna incidencia, ni en su concentración en el mercado ni en los desplazamientos por carretera hacia la capital, según han indicado a EFE fuentes de la institución.

Soria

En Soria se han congregado cerca de 200 agricultores a bordo de tractores desde distintos puntos de la provincia de Soria como Almazán, Gómara, Villaciervos, San Estebán, San Leonardo, Ágreda y la capital, en una tractorada con la que pretenden defender los intereses del campo.

El vocal de esta organización en Soria, Sergio Gallardo, ha reiterado que el acuerdo de la Unión Europea con los países del Mercosur se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para el sector primario español, ya que puede permitir la importación masiva de productos agroalimentarios “que no cumplen con los estrictos estándares sanitarios y medioambientales de la UE”.

Zamora

En Zamora, decenas de tractores han provocado retenciones a lo largo de la mañana en los trayectos que han recorrido para llegar desde distintas comarcas a la capital zamorana, donde se han unido en caravana para protestar por la situación del sector agrario.

La movilización, convocada por la Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora con motivo del aniversario de las protestas agrarias de 2024, se ha desarrollado sin incidentes, con los participantes siguiendo las indicaciones de la Guardia Civil y la Policía Municipal de Zamora.

Los participantes se han desplazado en caravanas de tractores que han partido de Monfarracinos, Benavente, Quiruelas de Vidriales, Fuentesaúco, Pereruela, Toro y Alcañices.

Una vez en la capital zamorana, han recorrido las calles hasta llegar a las inmediaciones del estadio Ruta de la Plata, donde han aparcado para hacer un descanso y almorzar.

Uno de los participantes en la protesta agraria, Emilio Lorenzo Becerril, ha resumido los motivos de la protesta al indicar que los problemas son los mismos que hace un año "son estructurales, tenemos un problema muy grave de precios y ahora, para remate, Mercosur, otro problema más".