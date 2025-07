'Wine Conexión Provincia de Valladolid', apuesta entre la cultura y escenarios enoturísticos para acercar el ámbito vitivinícola

La Diputación presentó hoy ‘Wine Conexión Provincia de Valladolid’, que une cultura y escenarios enoturísticos para acercar la cultura vitivinícola, tradicional y vanguardista, a través de la conexión del territorio en un mismo proyecto. Una iniciativa organizada por la empresa Pasión Eventos, que se desarrollará entre el 12 de julio y el 30 de agosto de 2025.

Este proyecto propone un recorrido por seis bodegas emblemáticas de la provincia a través de una experiencia cultural única que combina enogastronomía, patrimonio y música en directo, con el objetivo de dinamizar el medio rural y poner en valor la riqueza vitivinícola y cultural del territorio.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, señaló durante la presentación de la segunda edición del proyecto ‘Wine Conexión’ que desde la institución se reafirma el compromiso con la promoción y desarrollo del sector vitivinícola, considerado un pilar fundamental para la economía, la cultura y la identidad de la provincia. “Wine Conexión es un proyecto que une tradición, innovación y cultura, ofreciendo una experiencia única que pone en valor nuestros vinos y el talento artístico nacional en entornos emblemáticos”, destacó.

En este sentido, Íscar subrayó que esta segunda edición refuerza la apuesta por el desarrollo sostenible del medio rural, generando nuevas oportunidades a través del turismo y la cultura. “Invitamos a todos los ciudadanos y visitantes a disfrutar de esta iniciativa que conecta a productores, bodegueros y amantes del vino, contribuyendo a construir un futuro próspero para nuestros municipios y para Castilla y León”, concluyó.

El objetivo principal de este ciclo de conciertos es dinamizar el medio rural, fomentar el enoturismo y poner en valor el sector vitivinícola como motor económico, cultural y social. ‘Wine Conexión’ se alinea con las líneas estratégicas de la Diputación de Valladolid, que desde sus áreas de Promoción Agroalimentaria, Turismo y Cultura impulsa propuestas de esta naturaleza para proyectar el potencial de la provincia.

Durante seis fines de semana del verano, bodegas representativas de las cinco Denominaciones de Origen presentes en la provincia (Ribera del Duero, Rueda, Cigales, Toro y León), así como de la Indicación Geográfica Protegida Vino de la Tierra de Castilla y León, acogerán conciertos íntimos de artistas consagrados del panorama musical nacional.

Programación

Cada jornada comenzará a las 20.30 horas con una visita guiada por las instalaciones de la bodega, incluyendo explicaciones sobre el proceso de elaboración de los vinos, recorridos por espacios históricos o singulares, y una cata comentada de dos vinos emblemáticos maridados con productos locales bajo el sello Alimentos de Valladolid. La experiencia culminará con una actuación musical en un entorno único, entre viñedos y arquitectura tradicional.

El calendario de Wine Conexión 2025 incluye las siguientes fechas: el 12 de julio en la Bodega Valdehermoso de Nava del Rey (D.O. Rueda) con la actuación de Lichis; el 19 de julio en Bodegas Meoriga de Mayorga (D.O. León) con Tam Tam Go; el 2 de agosto en la Bodega Legado de Orniz de San Román de Hornija (D.O. Toro) con Nena Daconte; el 9 de agosto en la Bodega César Príncipe de Fuensaldaña (D.O. Cigales) con Pancho Varona; el 23 de agosto en la Bodega Rodríguez y Sanzo de Rueda (IGP Castilla y León) con Luis Fercán; y finalmente, el 30 de agosto en Finca Villacreces de Quintanilla de Onésimo (D.O. Ribera del Duero) con el grupo La Caja de Pandora.

Todos los eventos contarán con la degustación de productos de calidad, desde el vino hasta los más exquisitos alimentos incluidos dentro de la marca Alimentos de Valladolid. La Diputación de Valladolid apuesta decididamente por su territorio financiando, como en este caso, nuevos proyectos que enriquecen la oferta turística y cultural de la provincia, o bien mediante la gestión directa desde el Servicio de Educación y Cultura y Alimentos de Valladolid.

Las entradas podrán adquirirse a partir del 4 de julio a través de la página web oficial www.conexionvalladolid.es y también mediante el código QR disponible en la cartelería promocional. El precio es de diez euros por evento, existiendo un bono especial para asistir a los seis encuentros por un total de cincuenta euros, con plazas limitadas. Se recomienda acudir con calzado cómodo.