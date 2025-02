Los robots sociales estarán en todas las residencias de Castilla y León este año

El Recinto Ferial de Ifeza en Zamora ha dado este jueves el pistoletazo de salida a la segunda edición de la Feria Internacional de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados (Fitecu) y lo seguirá haciendo muchos años más, ya que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado durante la inauguración de este evento, que la capital zamorana se convertirá en la sede permanente de este cónclave sobre la atención a las personas mayores y dependientes en sus futuras ediciones.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo autonómico avanzaba que la tecnología se sigue abriendo paso en las residencias públicas de la comunidad, y que en estos momentos son seis los robots sociales que ya están funcionando en estos lugares de atención para mejorar la atención a los usuarios. Además, anunciaba que a lo largo de este año se completará la implementación de esta tecnología en todas las residencias de la Junta.

"Queremos que Castilla y León siga estando a la vanguardia de España en atención a la dependencia", decía Mañueco.

Respecto a la feria, abría este jueves su puertas con una invitación a utilizar la inteligencia artificial (IA) para pasar “de una medicina reactiva a una proactiva”, según destacaba la CEO de la Lions Befrienders Service Association de Singapur, Karen Wee, durante la ponencia inspiracional con la que comenzó la segunda edición de Fitecu, titulada ‘La sociedad del futuro, aspectos clave para una atención preventiva’.

Wee acudía a esta cita como “el lugar en el que creamos el futuro de la sociedad”, y ponía como ejemplo a su país, que pasó en las últimas décadas de ser un lugar enclavado en el tercer mundo a ser la segunda sociedad del planeta con mayor esperanza de vida, de 86,5 años en 2024, gracias a planificar con 20 años de anticipación, según decía, en declaraciones recogidas por Ical.

Para ello, apelaba a la importancia de la tecnología tanto para la atención médica como la social, lo que supone “un desafío para la Administración” debido no solo a la financiación necesaria o al envejecimiento de la sociedad, sino por el “miedo” que tienen los ciudadanos al avance de las nuevas tecnologías.

Además, llamaba a llevar a cabo una “alfabetización digital” con personas mayores a través de proyectos como el que desarrollan desde 2021 para mejorar el diagnóstico no solo de enfermedades como el cáncer sino de cuestiones como la salud mental.

"El objetivo es saber cómo intervenir utilizando la IA para una medicina personalizada en la que se analicen tanto aspectos genéticos como ambientales y las condiciones de vida, el ejercicio o el estilo de vida de cada persona para acceder al riesgo crónico de sufrir enfermedades y así llevar a cabo las medidas preventivas personalizadas a cada caso", apuntaba Wee.

Otro de los temas tratados hoy son los avances para la mejora de la salud y su impacto social, que se analizaron en la mesa de reflexión sobre ‘Retos y tendencias de la innovación en el sector sociosanitario’, en la que participaron el director del laboratorio ALC de la Universidad de País Vasco, Gorka Espiau; la directora ejecutiva adjunta de Scottish Care, Karen Hedge; la directora en la Corporación de Bienestar Social Gunma-Japón, Mónica Mizuno, y el director de la División de Innovación y Digitalización de la Agencia para la Atención Integrada de Singapur, Mohamed Farouk Bin Mohamed Ismail.

El primero en intervenir fue Espiau, quien defendía apostar más por una "dimensión comunitaria” del desarrollo de los servicios, e invitaba a reflexionar sobre cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar también a afrontar los problemas sociosanitarios y reparar el ‘gap’ existente cuando esta conexión no se produzca.

Por su parte, Hedge centraba su intervención en explicar la evolución del sistema de salud escocés y cómo tratan de ayudar a través de procesos como una biblioteca digital en la que los usuarios se pueden llevar una semana los productos que les ayuden en su envejecimiento para “aprender a utilizarlos”.

Mizuno, apostaba por usar la tecnología ante la falta de cuidadores y porque las personas mayores se puedan quedar “el mayor tiempo en sus hogares” antes de, en caso de necesitarlo, acudir a las residencias.

Finalmente, Mohamed Farouk Bin Mohamed Ismail explicaba como el Gobierno de Singapur está tratando de realizar en relación a la soledad no deseada que, a su juicio, debe ser “el objetivo principal” de la tecnología. "Tenemos que ver cómo beneficia a los usuarios y cómo somos capaces de darle una sostenibilidad financiera”, finalizaba.