Zaratán acoge el Encuentro Provincial de Folclore de Valladolid

Zaratán ha acogido esta mañana la XXVI edición del Encuentro Provincial de Folclore, organizado por la Diputación de Valladolid. Una jornada muy especial,en la que han participado 26 grupos de danza, 6 de paloteo y 7 de dulzaina, llenando las calles Zaratán de música, color y tradición.

Una cita con nuestras raíces, con los sonidos que nos unen y las danzas que nos recuerdan de dónde venimos. El presidente Conrado Iscar ha expresado que esta cita “es el reflejo vivo de nuestra identidad, del esfuerzo de quienes, generación tras generación, han sabido mantener encendida la llama del folclore vallisoletano”.

Es muy importante que las administraciones públicas trabajen positivamente apoyando la investigación, la recuperación y la transmisión de la cultura tradicional y del folclore. Desde la Diputación mantenemos nuestro apoyo y colaboración con la función que desarrollan, bien con la convocatoria de ayudas dirigidas a las asociaciones que sostienen o son titulares de grupos de danza tradicional castellana, o con la organización de eventos y encuentros como este. Por eso desde 1996 la Diputación ha destinado casi 700.000 euros a la organización de este evento, evidenciando su compromiso con la difusión de nuestro patrimonio cultural.