Isabel Blanco exige al Gobierno que financie al 50% la Dependencia

Coincidiendo con su presencia para apoyar una causa social, como es la lucha contra el cáncer de mana, con una marcha que ha tenido lugar en Zamora, la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, volvió a reivindicar al Gobierno de Pedro Sánchez que financia al 50 por ciento los gastos de Dependencia en Castilla y León. Y más si cabe al ser la comunidad castellano y leonesa un ejemplo, tanto en su gestión como en su día a día como ha vuelto a quedar reflejado en el último informe nacional, que indica que es la región que más rápido resuelve expedientes de este tipo con una media de 113 días.

«Estamos pidiendo al Gobierno de España es que, simplemente, cumpla la ley. La Ley de Dependencia dice que tiene que financiar el 50 por ciento. Ahora mismo, están financiando un 36 por ciento. De 888 millones que cuesta, el Gobierno de España financia poco más de 320 millones y la Junta, más de 560 millones de euros», explicaba antes de participar en la «marea verde», donde estuvo acompañada por la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; o el delegado de Iberdrola en la región, Miguel Calvo.

«Les pedimos que cumplan la ley, que financien ese 50 por ciento. A otras comunidades, como el País Vasco, les han garantizado que van a financiar el 50 por ciento y, aquí, también queremos que nos lo financien», recalcaba en declaraciones a Ical..

«Las personas de Zamora y de Castilla y León no pueden salir perjudicadas, precisamente, porque desde la Junta estamos haciendo bien las cosas. El Gobierno está trabajando en una nueva Ley de Dependencia, sin financiación, sin recursos. Lo que necesitamos es que cumplan sus compromisos y que financien el 50 por ciento de la Dependencia en Castilla y León», indicaba para recalcar que en Castilla y León no existe lista de espera en la Atención a la Dependencia y es la comunidad que más rápido resuelve, con 113 días de media. «Esto es gracias al trabajo conjunto que hacen la Junta de Castilla y León, las diferentes entidades y asociaciones, las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones», indicaba.

Por otra parte, y en relación a los Presupuestos de la Comunidad que esta semana llegan a las Cortes regionales, Blanco mostró su confianza en que el Partido Socialista y Vox «dejen a un lado sus cuitas internas» y ayuden a «aprobarlos». «Es el más alto de la historia y destina 1.524 millones de euros a los Servicios Sociales de Castilla y León. Eso es lo que nos preocupa: seguir apostando por las familias, garantizando sus derechos, avanzando y generando oportunidades en este territorio», recalcaba. «Nosotros vamos a intentar por todos los medios que esos presupuestos salgan adelante», aseguraba.

Cribados y tratamientos

En este sentido y en relación al cáncer recordaba que «en los pasados presupuestos, la Consejería de Sanidad contaba con 5.230 millones. Un presupuesto para atender a las personas, para apostar por esos cribados y tratamientos. Y no se nos tienen que olvidar las familias que acompañan a las personas enfermas de cáncer. Desde los Servicios Sociales líderes en atención a las personas que más lo necesitan», finalizaba.