Sello de excelencia y calidad para diez espacios naturales

Los espacios naturales de Castilla y León continúan acaparando reconocimientos a nivel estatal. El último, por parte del Comité de Evaluación del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), adscrita el Ministerio de Industria y Turismo, que acaba de renovar la marca «Q» Calidad Turística en los diez espacios naturales protegidos de Castilla y León que contaban con esta acreditación. De esta manera la comunidad castellano y leonesa se convierte en el territorio autonómico nacional con más áreas naturales protegidas certificadas con este distintivo de calidad nacional.

Una renovación que se produce tras haber superado la correspondiente auditoría del sistema de calidad turístico implantado, reafirmando el compromiso de la Junta de Castilla y León con la excelencia en la gestión turística, la sostenibilidad y la mejora continua de los servicios ofrecidos a los visitantes que acceden a estos espacios naturales.

De esta manera, los espacios naturales protegidos de Castilla y León distinguidos con la «Q» Calidad Turística destacan por su gestión eficiente, accesibilidad, información al visitante, conservación del entorno natural y compromiso con el desarrollo sostenible, según se destaca en un comunicado.

En la provincia de Burgos, han renovado los monumentos naturales Monte Santiago y Ojo Guareña; en Salamanca, el parque natural Las Batuecas–Sierra de Francia; y en Soria, el parque natural Cañón del Río Lobos.

Asimismo, en la provincia de Segovia, mantienen la Q Calidad Turística los parques naturales Hoces del Río Duratón y Hoces del Río Riaza.

También conservan su acreditación el parque natural Montaña Palentina, en Palencia; el parque regional Montaña de Riaño y Mampodre, en León; y, en la provincia de Ávila, el parque regional Sierra de Gredos, junto con la reserva natural Valle de Iruelas.

Entrega en Madrid

De esta forma, Castilla y León se consolida como la comunidad autónoma española con mayor número de espacios naturales certificados bajo este prestigioso sello de calidad, avalando la gestión

responsable, la atención al visitante y la conservación del medio natural. La entrega oficial de los diplomas tendrá lugar en enero, durante la tradicional «Noche de la Q», que se celebrará en Madrid, en un evento que reúne a representantes del sector turístico nacional para reconocer el esfuerzo y la excelencia de los destinos y entidades certificadas.