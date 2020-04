¿Por qué el público y crítica despreció “Contagio” y ahora la veneran?

El 14 de octubre de 2011 se estrenaba en España “Contagio”, la película que intentaba reflejar de manera realista lo que sucedería a nivel mundial con la irrupción de una pandemia. En seguida se colocó en la estantería de “películas de catástrofes” y su acogida fue fría. El público la consideró antipática, al tratar como un documental lo que era una pandemia ficticia y la crítica pensó que era una obra menor dentro del catálogo de su director, el eminente Steven Soderbergh. Esto es lo que escribía la crítica de LA RAZÓN sobre la película: “El espectador carece de espejos en los que mirarse, obligado a identificarse, no con personajes, que existen casi como datos de un informe estadístico, sino con un concepto, el del fin del mundo tal y como lo conocemos”. Está claro que el mundo ha cambiado y por tanto la valoración de la película también.

Prácticamente una década después de su estreno, el filme es ahora mismo el título más demandado fuera de los últimos estrenos dentro de las plataformas de streaming y alquiler de películas. Su éxito es abrumador y está claro el por qué, el espectador, como advertía LA RAZÓN, ya tiene “esos espejos donde mirarse”. Ahora esta película refleja lo que nos está ocurriendo y lo que nos podría ocurrir en futuras pandemias. “Sacó sólo una C+ en las encuestas tomadas después del cine. Era una película que la gente no amaba cuando acaba de verla porque se sentía incómoda, pero sí explicaba su experiencia después a sus amigos y así más gente empezó a venir. Así que no me extraña el nuevo éxito del filme. Está claro que hay muchos usos para el cine, a parte de la evasión y el entretenimiento. Sigue siendo el medio más poderoso para informar a la gente”, declaraba esta semana Michael Shamberg, el productor de la cinta en la revista “The Insider”

La recaudación mundial, después de su modesto estreno, fue de 136,515,867 millones de dólares, un éxito modesto de la productora Warner Bros, que invirtió 60 millones en el presupuesto del filme y otos 30 en su publicidad. En España esa cifra se limitó a los 3,645,130 millones, muy lejos del top 10 de aquel año. Y pronto cayó en el olvido, hasta que el conocimiento de algo llamado coronavirus, que había confinado a una provincia china entera, la volvió a poner de moda. “Lo que está claro es que si los gobiernos hubiesen hecho caso de la ciencia antes, se podría haber reaccionado antes. Yo, después de la película, empecé a lavarme las manos mucho más”, recuerda Shamberg.

El guión de la película fue de Scott Z. Burns, colaborador habitual de Soderbergh y autor de la próxima película de James Bond. “Todos los científicos que entrevisté para la película me decían que no era una cuestión de si pasaría alguna vez, sino de cuándo pasaría. Sabe por qué tenemos una departamento de bomberos, porque es muy difícil de organizar uno cuando ha empezado un fuego. Lo mismo debería haber sucedido con la pandemia”, explicaba Burns en la revista “Variety”.

Entre las autoridades médicas que colaboraron con el guionista estaba el eminente epidemiólogo Laurie Garret, el doctor Larry Brilliant y Ian Lipkin, que era el consultor en el rodaje si surgían dudas. Se da la circunstancia que Lipkin es uno de tantos que ha cogido estos días el coronavirus y, a pesar de que está en vías de recuperación, no duda en asegurar que “no quieres coger esta cosa”.

La película estaba protagonizada por Matt Damon, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow, Jude Law, and Laurence Fishburne, todo un elenco de estrellas que hacían que el filme sí pareciese otra de aquellas películas de catástrofes de los 70. Muchos de ellos han grabado vídeos en las últimas semanas dando consejos de cómo protegerse del virus.

La realidad es que es más una cinta de realismo social, prácticamente, y esa sensación de empatía y deja vu con lo que sucede hace que ahora la película esté en todas las listas de más buscadas. Hay dramatizaciones que en el caso del coronavirus todavía parecen exageradas, pero lo cierto es que mirarla con los ojos de hoy día es muy diferente a mirarla con los ojos de 2011