El president califica de “infamia” la denuncia por no usar el hospital de Sant Andreu de la Barca

Nuevo capítulo de la polémica por los hospitales de campaña en Cataluña. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha calificado de “infamia” la denuncia que versa sobre él y sobre la titular de Salud, Alba Vergés, por no usar la instalación montada por el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca con la colaboración de la Guardia Civil y de Médicos Sin fronteras.

“Creo que la consellera no se lo merece por todo el trabajo que está haciendo. Esta denuncia que se ha planteado me parece una infamia”, ha asegurado sobre la noticia de que el TSJC ha asumido la denuncia que interpuso el pasado 8 de abril un particular contra Torra y Vergés por un supuesto delito de homicidio imprudente al no dar uso al citado hospital de campaña.

Así, Torra ha ha sostenido que los hospitales de campaña deben estar coordinados por la Conselleria de Salud y deben asignarse a un hospital -"Si no, no tiene ningún sentido”, ha apuntado- para entrar en funcionamiento. Un argumento del que ha vuelto a echar mano para explicar el caso concreto de Sant Andreu de la Barca, localidad que no dispone de centro sanitario propio y depende de uno ubicado en la vecina Martorell.

“Yo no tengo ningún problema en que el Ejército español nos venga a ayudar en tareas en las que consideramos que nos tiene que ayudar, tareas humanitarias y de ayuda a la población”, ha defendido Torra sobre la presencia del Ejército en Cataluña a raíz de la pandemia de coronavirus.

Insinúa una mejor gestión en Cataluña

Por otro lado y ante la pregunta de un periodista austriaco de si Cataluña hubiese reaccionado mejor ante la crisis sanitaria si hubiera sido independiente, el president no ha querido contestar abiertamente aunque ha dejado entrever su posición al referirse al informe de la Fundación Konrad Adenauer, que indica que los estados pequeños y los descentralizados son los que han podido responder más eficazmente a la crisis. “Nosotros nos hemos encontrado con un proceso de recentralización y no somos un Estado, creo que queda clara mi respuesta”, ha concluido.

Reclama al Gobierno el mismo recuento de contagios y fallecidos

El president, además, ha defendido el nuevo sistema de recuento de contagiados y fallecidos por el virus -que en Cataluña ha elevado la cifra de muertos a más de 7.000, el doble que si solo se cuantifican las defunciones en hospitales- y ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a hacer lo mismo: “Sería muy buen ejercicio que el Estado lo hiciera también. Los ciudadanos tienen derecho a saber lo que está pasando. Hay que saber toda la verdad y la realidad a la que nos enfrenamos”.