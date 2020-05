“Es a lo que tenemos que ambicionar”. Marta Pascal, la ex líder del PDeCAT que el domingo pasado rompió definitivamente el carnet del partido, ha dejado claro en varias ocasiones que su espejo no es otro que el PNV. Una formación soberanista moderada, pactista y de corte liberal en las propuestas económicas, y que se opone a cualquier camino que pase por la vía unilateral. Una propuesta antagónica al grupo de Junts per Catalunya liderado por Carles Puigdemont que ha llevado a varios exdirigentes convergentes y a profesionales independientes a crear una plataforma y unas siglas: el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC). Pero, ¿qué es y quién hay detrás? Pascal es una de ellas.

En las últimas horas, el PNC se ha estrenado en las redes socials con una cuenta oficial, una imagen provisional y un mensaje en Twitter. “Somos un nuevo partido que desde la centralidad política queremos sumar esfuerzos y capacidades para impulsar el progreso económico y social de nuestro país”, se definen para plantar batalla a Puigdemont.

Hola a tothom! 👋🏻 Estem encantats de poder-vos saludar! A partir d'ara podreu seguir tota la nostra actualitat 📖 a través d'aquest perfil oficial del Partit Nacionalista de Catalunya @Som_PNC 💪🏻 — Partit Nacionalista de Catalunya (@Som_PNC) May 19, 2020

Para entender su nacimiento hay que remontarse unos meses atrás: el PNC es la consecuencia de la plataforma “El país de demà” [El país de mañana], un grupo de exdiputados convergentes, empresarios, académicos y profesionales de distintos ámbitos cuya hoja de ruta se alumbró en el monasterio de Poblet -una de las cunas de la antigua Convergència- a mediados del año pasado.

Entonces, reclamaron superar el “procés” porque no es “posibilista” y abogaron por trabajar en “grandes consensos” y recuperar una relación “fluida” con el Estado, un mantra que resume su rechazo a la vía unilateral y su apuesta por postulados más moderados.

Esta suerte de think tank soberanista ha ido evolucionando hasta confirmar a principios de marzo que la intención es concurrir a las próximas elecciones al Parlament de Cataluña. Las siglas escogidas son el PNC y se inspiran claramente en el PNV, el espejo de la nueva Convergència al margen de Puigdemont. Detrás hay nombres tan destacados como el de la propia Marta Pascal, los exdiputados del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano y Jordi Xuclà, y el exconsejero en tiempos de Artur Mas, Lluís Recoder. Cualquiera de ellos podría ser su nuevo cabeza de cartel.