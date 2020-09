Arrimadas insiste en unos presupuestos “moderados” y alerta del independentismo: “A Sánchez le tocará elegir”

Inés Arrimadas ha vuelto hoy al Parlament tras dar el salto al Congreso y coger las riendas de Ciudadanos a nivel estatal coincidiendo con el tercer aniversario del convulso pleno del 6 y 7 de septiembre en el que el independentismo rompió las costuras del reglamento para aprobar las denominadas “leyes de desconexión”. La líder del partido naranja, de hecho, ha centrado su intervención en la situación política catalana cargando con dureza contra el Govern de Torra, aunque también ha puesto el foco en la negociación de los presupuestos. En este sentido, se ha vuelto a ofrecer a Sánchez para discutir unas cuentas “sensatas y moderadas” y ha insistido en que el presidente del Gobierno deberá elegir entre Ciudadanos y el independentismo. “El separatismo quiere negociar”, ha alertado.

“En mi reunión con Sánchez le dije que si quería una opción moderada y no caer en brazos de las propuestas populistas de Podemos y de las reivindicacione separatistas, tenía que mirar más al centro. “En los próximos meses, Sánchez tendrá que elegir si quiere una salida moderada a la crisis o una salida de la mano de Iglesias, Rufián y Torra”, ha zanjado advirtiendo del rédito que quiere sacar el independentismo de los presupuestos. “Si no es así, no será porque Ciudadanos no ha dado todo lo que está en su mano”.

En este sentido, la líder de Ciudadanos ha asegurado que el compromiso expresado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre una futura reforma del delito de sedición demuestra que los partidos independentistas catalanes sí que quieren negociar las cuentas de 2021 y que, a cambio de sus votos, pretenden obtener beneficios para el separatismo.

Apela a una alianza Cs-PSC-PP en Cataluña

En una rueda de prensa desde el Parlament este lunes, Arrimadas ha vuelto a emplazar al PSC y al PP dejar a un lado las diferencias y dar “una alternativa para todos los catalanes y preparada para gestionar Cataluña”.

“¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tienen que hacer los separatistas para que no dejemos de lado nuestras diferencias? ¿Qué más tiene que pasar en nuestra Comunidad Autónoma para que volvamos a ser esa tierra admirada, respetada y seguida por el resto de España?”, ha dicho cargando contra el Ejecutivo de Torra y su gestión de la pandemia y la crisis derivada.