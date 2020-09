Torra recomienda no viajar a Madrid y controlará a los viajeros procedentes de la capital en aeropuertos y estaciones

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado hoy nuevas restricciones ante la segunda oleada del coronavirus y ha pedido a los catalanes no viajar a la Comunidad de Madrid si no es estrictamente necesario. “Recomendamos no viajar a Madrid de ninguna manera excepto que no sea por un caso realmente excepcionalísimo y con todas las medidas de seguridad”, ha insistido el líder del Ejecutivo catalán en un acto de la Cruz Roja.

En su intervención, Torra también ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “medidas más drásticas” como que no se permita viajar fuera de la comunidad a nadie con síntomas de covid-19. Una reclamación en la línea con la que efectuó el viernes en una rueda de prensa en el Parlament cuando pidió a Pedro Sánchez y a la propia Díaz Ayuso el confinamiento “estricto” de la zona.

Torra ha explicado que se trabaja para implantar un control de temperatura en los aeropuertos y estaciones de trenes catalanas, donde pueden llegar viajeros procedentes de Madrid. Sin embargo, el presidente del Govern ha hecho extensiva la reclamación a Ayuso, a quien pide “medidas más estrictas”, en concreto “que no se permita a nadie salir ni viajar a Madrid si no se tiene la certeza de que es negativo” en el test para detectar el coronavirus.

El president, quien ha mostrado su solidaridad con la situación de Madrid -“para mi, no es un consuelo que otros territorios puedan estar peor que nosotros”, ha asegurado- ha pedido extremar las precauciones en Cataluña ante el aumento del riesgo de rebrote. En este sentido, ha planteado el cierre de los parques públicos si se confirma el ascenso de los contagios en el territorio catalán durante la semana que viene para evitar las aglomeraciones.