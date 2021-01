Hallan muerta una mujer en el jardín de su casa en Lloret de Mar

Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte de una mujer en Lloret de Mar, cuyo cuerpo fue hallado la madrugada del martes en el jardín de su casa. La misma tarde, la Policía Local de Lloret la atendió porque tenía un golpe en el ojo que supuestamente le dio su pareja. La mujer tenía 44 años, y era de nacionalidad rusa. Ella acusó al marido de la agresión.

Por lo tanto, y tras el trágico hallazgo, los agentes buscan a la pareja para esclarecer los hechos, aunque según las primeras investigaciones, y a falta de los resultados de la autopsia, no hay indicios de criminalidad en el cadáver.

Poco antes de las 21.00 horas de este lunes, la Policía Local de Lloret encontró a la mujer andando por la calle borracha y con un fuerte golpe en el ojo izquierdo.

Tras acompañarla a las dependencias policiales, explicó que su marido, de 62 años y también de nacionalidad rusa, la había agredido, pero rechazó denunciarle ni recibir cualquier tipo de ayuda y se fue.

Saltó la alarma de su domicilio, en la Urbanización Condado de Jaruco, y la Policía Local se presentó en el lugar, la hallaron en el jardín y establecieron que, al parecer, ella misma habría hecho saltar la alarma por encontrarse aún bajo los afectos del alcohol.

La mujer informó a los policías de que no podía entrar en su casa porque su marido no se lo permitía y no tenía las llaves, pero los agentes no localizaron a nadie en la vivienda. Los agentes le ofrecieron ayuda, pero la mujer no quiso abandonar el lugar, a pesar de ser una de las noches más frías de este invierno, con temperaturas de unos 3º, y le dieron una manta para protegerse del intenso frío.

Debido a la situación de la mujer, los agentes decidieron hacer rondas periódicas por el lugar para comprobar el estado de la mujer y a las 2:44 la hallaron muerta en el jardín.