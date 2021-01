Andreu Buenafuente: «La cultura sí que es segura»

Hace tres décadas que iniciaba su andadura en Ràdio Barcelona un espacio destinado a convertirse en mítico. Se llamaba El Terrat y el humor era su principal premia. En el equipo de aquel espacio se encontraban nombres como los de Oriol Grau, Fermí Fernández o Toni Clapés, entre otros, liderados por Andreu Buenafuente. Ahora El Terrat conmemora sus treinta años de vida convertida en una de las más prestigiosas productoras de nuestro país dedicadas al entretenimiento y, en especial, al humor. Para celebrar el aniversario desde esta semana algunos de los nombres históricos de El Terrat protagonizan «L’èxit de la temporada» en el Teatre Coliseum de Barcelona. Buenafuente habló ayer con este diario sobre esta producción y sobre El Terrat.

–¿Qué suponen estos treinta años de El Terrat?

–Me llega en una mezcla de nostalgia y felicidad dentro de lo que cabe en estos tiempos. Nunca pude imaginarme que tendría lugar esta celebración en un ambiente de amenaza constante como es la pandemia. Si me abstraigo un poco puedo decir que soy un privilegiado por poder seguir unos cuantos años todavía acompañado de buena gente. Queda todo esto un poco endulzado lo que digo, pero esta es una historia de felicidad en estos momentos.

–¿Es el humor la medicina que necesitamos en este momento?

–Eso es algo que he escuchado durante toda la vida, aunque ahora más marcado porque evidentemente hay una demanda más grande y social. Hace tiempo una señora de noventa años me dijo algo que me ha quedado marcado en fuego: «Gracias por darnos felicidad porque eso es algo que hay que buscar mientras que la desgracia ya viene sola». Así que me quedé como un mayorista de la felicidad que la va repartiendo.

–¿Por qué una obra como «L’èxit de la temporada» para celebrar este aniversario?

–Cuando veíamos que se acercaba la fecha de los treinta años, pensamos que no queríamos hacer un ejercicio de nostalgia repetitiva o gratuita. Estamos trabajando más que nunca, lo que es una bendición en estos momentos. Queríamos un poco de nostalgia, por los miembros que hay en la compañía, pero ofreciendo un producto nuevo. No es un «grandes momentos». El éxito es estar trabajando.

–Nos encontramos a un grupo de actores que se reúnen para hacer un «Romeo y Julieta».

–Es una mezcla de ficción y realidad. Son los nombres de los actores que conocemos, como Oriol Grau o Sílvia Abril, con sus historias alteradas. Entendemos que son los actores que hicieron de Palomino o la Niña de Shrek, pero los llevamos a otro terreno. Quieren hacer «Romeo y Julieta», pero no puede ser por algo que no se puede explicar. Es un homenaje al comediante.

–¿La cultura es segura?

–La cultura sí que es segura. No sé porque lo tenemos que repetir tanto. Es una de las cosas más evidentes hoy en día como lo demuestra que no ha existido ningún foco de contagio, con una disciplina y civismo en las funciones que nos alucina a los que asistimos a ellas. Estamos más seguros aquí que en la calle. Estos centros culturales son refugios. Pese a lo muy obvio, lo seguiremos repitiendo porque todos deberíamos remar a favor. Esto es oxígeno para una sociedad que se encuentra ahora tan saturada. Ayer fue emocionante porque en una función previa se me giraron unas personas que me reconocieron por la voz. «Somos sanitarios. Lo estamos pasando mal. Así que muchas gracias por esto». Eso da sentido a esta labor.

–¿Qué queda del Buenafuente que presentaba un programa de radio llamado «El Terrat»?

–Queda todo, un viaje maravilloso con momentos buenos y malos. Ha sido un regalo disfrutar de la comedia que tiene esa energía que te permite vivir.