Entrevista a José Ignacio Lapido (091): “¿Pandemia? Los músicos de Rock estamos acostumbrados a bailar en el alambre”

José Ignacio García Lapido está considerado de forma unánime como, al menos, uno de los mejores letristas de la música española. A lo largo de su extensa y brillante trayectoria, se ha escuchado la frase en numerosas ocasiones. Son más de 40 años de una carrera que sigue.

“En cada lamento que se hace canción: una interpretación de las letras de José Ignacio Lapido”, de la editorial Comares y escrito por el filólogo catalán Jordi Vadell es un análisis de sus letras, lo que demuestra su sensacional talento en este ambito. Pocos compositores nacionales pueden decir lo mismo.

Pese a que José Ignacio Lapido es conocido sobre todo por su labor al frente del sin duda mejor y más importante grupo de Granada, 091, su carrera en solitario, repleta de buena música artesanal, no desmerece en absoluto. Destaca siempre como compositor y guitarrista.

A partir de 1996, año de disolución de 091, José Ignacio García Lapido inició su carrera en solitario, además de empezar una larga lista de colaboraciones y proyectos. Uno de ellos es su propia compañía discográfica, Pentatonia Records. El artista granadino atiende a LA RAZÓN.

-Hola José Ignacio, que tal te encuentras? Cómo es tu día a día con la pandemia?

-Me encuentro todo lo bien que uno puede estar en una situación como esta. Viendo lo que hay alrededor, uno ha de sentirse razonablemente a salvo simplemente con no enfermar o con que nadie de tu familia o amigos pasen por el mal trago. Realmente mi vida durante la pandemia es muy parecida a la anterior, compongo, escribo, leo… lo único que ha cambiado radicalmente, que no es cosa menor, es que no doy conciertos, es decir, que esa parte tan importante de mi profesión no la puedo ejercer.

-Tuviste que cancelar 2 conciertos por culpa de la pandemia. ¿Qué planes de gira tienes ahora, o de actuaciones?

-Se cancelaron los dos últimos conciertos que quedaban de la primera parte de la gira de presentación del álbum de 091. Eso fue allá por marzo del año pasado; luego no se pudo hacer la segunda parte y se cancelaron todos los festivales de verano que había previstos. Es decir, los estragos fueron grandes. Y eso que a nosotros no nos fue mal del todo. A otros compañeros les pilló el cierre de actividad con la salida de sus discos y no pudieron hacer absolutamente nada. Ahora no tengo planes profesionales a corto o medio plazo, ¿para qué? Estamos a expensas de la evolución de la pandemia.

-¿Cómo ves la situación de la música ahora, en España y a nivel mundial? Lo único que faltaba era la pandemia...

-Desde luego, la situación no da pie para sentirse optimista, algo que, por otra parte, nunca he sido. Habrá que ver cómo va el tema de las vacunas, el tiempo que transcurra hasta que la mayoría de la población esté inmunizada, para poder volver a retomar la actividad, aunque creo que no volverá a ser lo mismo a lo que estábamos acostumbrados. De todas formas, los músicos de rock en España tenemos bastante experiencia en bailar en el alambre. Sabemos por experiencia lo que es la supervivencia en un medio hostil.

-¿ Y planes de estudio? ¿Estás escribiendo, componiendo? Ha pasado tiempo desde “La Otra Vida”.

-Sí, como te he comentado antes, estoy componiendo, como siempre. Quiero terminar una colección de canciones para que vayan en mi nuevo álbum. Mi último disco, “El alma dormida”, es de 2017. Luego, dos años más tarde hicimos “La otra vida” con 091. Creo que ya toca retomar mi carrera en solitario, y espero que sea este mismo año, pero las canciones mandan, y hasta que no reúna una buena colección no voy a meterme en el estudio.

-Da la sensación de que ves más madura a la banda, cómo más compenetrada y afinada.

-Es verdad, en los conciertos que pudimos dar la banda sonaba increíble y creo que la gente lo percibía. La pena es que aquella dinámica se cortara radicalmente por las circunstancias.

-Tengo debilidad por “Tormentas Imaginarias”. ¿Es tu favorito también?

-Hay mucha gente que opina que Tormentas es el mejor disco de los Cero. Puede ser. Yo creo que a partir de “12 canciones sin piedad”, del año 89, todos los discos de 091 tuvieron una buena colección de canciones.

-Ahora con perspectiva, ¿crees que vuestros dos discos en directo reflejan bien las actuaciones de la banda?

- Pues depende del disco que estemos hablando. Los primeros que grabamos a principios de los 80 no. Es evidente que no teníamos experiencia en el estudio como para trasladar nuestro sonido de directo. Creo que conforme fue pasando el tiempo, las grabaciones estaban más cercanas a nuestro sonido real.

-Eres la persona de la que he oído más veces que es el mejor letrista del país. ¿Qué sientes al respecto?. ¿Y qué otros destacarías?.

-Pues siento agradecimiento. Uno se esfuerza en hacer bien su trabajo y cuando ese esfuerzo se recibe cierto reconocimiento, se agradece. Pero uno no escribe para entrar en competición con nadie, sólo consigo mismo: intentando escribir mejores canciones que las que anteriormente ha escrito. Letristas españoles que me gusten hay muchos, y me gustan porque también son grandes músicos. Para mí es imprescindible que la cosa no se quede sólo en lo literario, tiene que haber una buena música que acompañe a las palabras. Me gustan mucho como escriben Josele Santiago, Quique González, Hendrik Röver, Raúl Bernal, Rafa Berrio, que en paz descanse, Fernando Alfaro, Manolo Bertrán…

-¿Y de la Historia?

-Pues esos y otros anteriores como Jaume Sisa, Aute, Vainica Doble, El Zurdo, Hilario Camacho y Kiko Veneno.

-¿Puedes escoger tus discos favoritos de Rock nacional?

-“Contrabando” de Los Brincos, el primero de Los Ángeles, El primero de Veneno, el primero de La Banda Trapera del Río, “El fin de la década” de Burning, “Coge el tren” de Mermelada, “Azul eléctrica emoción” de La Granja…

-En tu adolescencia, cuáles eran tus músicos favoritos?.

- Pues básicamente los mismos que ahora, quizá sea por un deseo inconsciente de seguir siendo un eterno adolescente: The Beatles, Elvis, The Rolling Stones, The Who, Dylan, The Kinks...

Muchas gracias