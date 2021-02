Ligera mejora de la situación ante la apertura de centros comerciales

Tanto la velocidad de transmisión del virus, al Rt, como el índice de rebrote, dos de los mejores indicadores sobre la evolución de la pandemia, han experimentado en las últimas 24 horas un ligero descenso, según los datos publicados este sábado por la Conselleria de Salut. La Rt ha descendido una décima, de 1,03 a 1,02. Aún así, sigue por encima de un punto, lo que supone que la epidemia está en expansión, una situación que los expertos achacan a la colonización de la cepa británica (que ya alcanza el 40% de los casos), dado que es más contagiosa, así como a la celebración de las elecciones catalanas.

A su vez, el índice de rebrote ha bajado de ocho puntos, hasta situarse en 261. Asimismo, la presión hospitalaria continua en descenso, con 114 pacientes ingresados menos (sigue habiendo 1.672) y 18 personas menos en las unidades de cuidados intensivos (con 544 pacientes).

Con esta situación, la Generalitat ha previsto una ligera apertura a partir del lunes, cuando se abrirán los centros comerciales, que llevan cerrados desde el 7 de enero, eso sí, de lunes a viernes.

Cataluña no ha optado por abrir de golpe. Como ya pasó hace una semana, el Procicat, el grupo encargado de tomar las decisiones acerca de la epidemia en la comunidad autónoma, pospuso la decisión de anunciar las nuevas medidas un día ante las discrepancias dentro del órgano. Ayer por la mañana, la consellera de Sanitat, Alba Vergés y el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon anunciaron do las nuevas medidas para los próximos días en Cataluña. La relajación de las restricciones entrarán en vigor el próximo lunes 1 de Marzo durante una semana.

Aunque Argimon dijera en una entrevista que algunos sectores “necesitaban aire”, las decisiones tomadas por el grupo de trabajo no han sido sustanciales. La medida más importante supone la apertura de centros comerciales y grandes comercios de mas de 400 metros cuadrados de lunes a viernes. Estos establecimientos estaban cerrados todos los días desde el pasado 7 de enero cuando se tomaron las decisiones más restrictivas de la tercera ola. Estos grandes comercios podrán abrir a un 30% de capacidad como ya hacían anteriormente a las restricciones que la Generalitat estableció a principios de enero. Aunque pueden abrir, las grandes superficies no podrán tener mas de 400 metros cuadrados habilitados para su actividad.

Otro cambio en las nuevas medidas se encuentra en el aforo de las piscinas. A partir del lunes en estas podrán acceder hasta el 50% de usuarios a diferencia del 30% hasta ahora. No son grandes cambios en general pero poco a poco suponen pequeñas aperturas que el sector del comercio lleva reclamando.

La hostelería lleva reclamando durante semanas poder trabajar de forma continua pero la Generalitat ha decidido optar por no cambiar nada en el sector. Así, los bares y restaurantes seguirán abriendo en el interior con un 30% de aforo y máximo de 4 personas por mesa. Las franjas de apertura se mantienen de 7.30 a 10.30 y de 13.30 a 16.30. Los locales de restauración en los centros comerciales seguirán sin poder abrir aunque si lo haga el establecimiento general.

El toque de queda tampoco sufre ninguna alteración y seguirá de 22 de la noche a 6 de la mañana. Otras medidas que no cambian son las reuniones entre no convivientes, limitadas a seis personas. Vergés ha vuelto a pedir a la ciudadania que tengan “cuidado” con las quedadas e intentar no quedar con gente de fuera de la burbuja en interiores.

Ante estas aperturas muy limitadas, Argimon cree que son las “medidas semana a semana son necesarias” pero no se ha aventurado a avanzar cambios de cara a semana santa. Ante el pasaporte europeo, Vergés se ha mostrado muy optimista hasta que “todo el mundo tenga acceso de la vacuna” hecho que aun no ocurre. En cuanto a a la movilidad, el confinamiento sigue siendo para los habitantes de Cataluña de forma comarcal.

Para Argimon, la situación epidemiológica de estabilidad, no crece pero desciende de manera “muy muy lenta” hecho que no otorga un gran optimismo. El Director de Salut ha avanzado que hoy se ha bajado algo más pero ha alertado que en “10 o 15 días la variante británica ya será mas del 50 % de los contagios” siendo la cepa dominante en Cataluña.