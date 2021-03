Los bares y restaurantes podrán abrir de forma continuada hasta las 17 horas en Cataluña

Cataluña inicia su particular desescalada, una reapertura “tímida” y escalonada hasta Semana Santa con una ligera relajación en las restricciones derivadas de la pandemia: a partir de este próximo lunes, los bares y restaurantes podrán abrir de forma ininterrumpida hasta las 17:00 horas, según ha avanzado TV3. Este mediodía está prevista una comparecencia pública de la responsable de Salut, Alba Vergés, y el titular de Interior, Miquel Sàmper, tras la reunión del Procicat, el comité técnico que gestiona la pandemia.

En concreto, el sector de la hostelería y la restauración podrá levantar la persiana desde las 7:30 y hasta las 17:00 horas sin tener que cerrar entre medias a partir de este próximo 8 de marzo. Hasta ahora, y tras un cierre temporal por la tercera ola, los bares y restaurantes sólo podían dar servicios de 7:30 a 10:30 -en vez de las 9:30 como en un primer momento- y de 13:00 a 16:30, en lugar de las 15:30.

Esta medida dará cierto aire a un sector gravemente ahogado por las restricciones derivadas de la pandemia. El Govern no se plantea por el momento ninguna relajación que afecte al turno de tarde-noche. Cabe recordar que se descarta de plano levantar o flexibilizar el toque de queda, vigente en Cataluña desde finales de octubre. Hace ya más de cuatro meses que los catalanes no pueden moverse libremente por la calle a partir de las 22:00 y hasta las 6:00 horas si no es por un motivo o causa justificada, una medida que seguirá vigente como mínimo a corto y medio plazo.

En una entrevista en TV3 después del avance de la cadena, el conseller de Interior de la Generalitat en funciones, Miquel Sàmper, ha defendido la necesidad de dar “aire” a la ciudadanía y a los negocios en las medidas sanitarias con reaperturas escalonadas que permitan llegar con buenos datos epidemiológicos a la Semana Santa.

Y es que la Generalitat ha anunciado esta semana que su intención es trabajar en un hipotético calendario para la hostelería y la restauración solo en función de la transmisión de la enfermedad y la situación en los hospitales catalanes de cara a Semana Santa.

En este sentido, Sàmper ha explicado que el comité del Procicat todavía no ha abordado la cuestión de la movilidad durante la Semana Santa: “No lo hemos hablado todavía”.