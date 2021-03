Cataluña está a pocas horas de que se celebre la sesión constitutiva del Parlament y se escojan los siete puestos de mando, pero todavía es una incógnita qué puede pasar. Esquerra, JxCat y la CUP siguen sin llegar a un acuerdo a tres para decidir quién preside la cámara catalana y, en este marco, los anticapitalistas mantienen a su candidato (Pau Juvillà), aunque también se han mostrado hoy dispuestos a ceder ante el partido de Carles Puigdemont para apoyar al aspirante que presenten, que será Meritxell Budó, tal y como ha avanzado este diario.

Los anticapitalistas están dispuestos a ceder ante JxCat para evitar que la presidencia del Parlament recaiga en el PSC. En este sentido, Carles Riera ha subrayado que se han impuesto como compromiso que la presidencia del hemiciclo y la mayoría de la Mesa sean independentistas y, por ello, aparcan cualquier intento de frustrar al candidato que proponga JxCat. No obstante, Riera también ha mostrado su preocupación por si la escogida es Laura Borràs, investigada por un presunto caso de adjudicación a dedo de contratos públicos.

“Nos preocupa que planee el nombre de Borràs como candidata”, ha asegurado Riera desde el Parlament, ya que ha asegurado que pese a que el compromiso de la CUP “contra la represión es incuestionable”, también temen que el caso de Borràs estalle y castigue al separatismo. “Sabemos que el caso de Borràs es complejo y, sin duda, forma parte de la causa general contra el independentismo. Pero el independentismo no puede permitirse ni una sombra de sospecha. Tenemos claro que sabemos que la natura de la causa es política, pero somos conscientes que el origen es una presunta mala praxis”, ha afirmado Riera.

También ha apostado por Juvillà y por que la CUP presida la Mesa del Parlament porque permitirá garantizar “frenar los discursos de odio, las amenazas y las coacciones de la extrema derecha”, en referencia a Vox, y velar por la “soberanía” de la cámara catalana, en alusión al Tribunal Constitucional y la posibilidad de que tumbe algunas iniciativas sociales o independentistas.

Además, Riera se ha mostrado muy crítico con la actitud “partidista” de JxCat durante todas las negociaciones y ha reprochado que todavía ahora no les han trasladado la propuesta de un nombre. “Por responsabilidad nosotros no entraremos en el juego de llevar la situación al límite como está haciendo JxCat, con el riesgo de que la presidencia del Parlament acabe en manos del PSC, el TC y la patronal”, ha subrayado Riera. “Nosotros no jugamos al juego de las sillas. Ante esta disyuntiva en la que nos pone JxCat, pensamos que no es tiempo de disputas y hay que estar a la altura”, ha afeado el diputado cupero a los de Puigdemont y Borràs.

Lo cierto es que ante el desacuerdo independentista, asoma la posibilidad de que el PSC, que ganó las elecciones catalanas, pueda presidir la cámara catalana.