La política catalana sigue abonada a las negociaciones «in extremis». A falta de 24 horas para que se constituya el Parlament, el enfrentamiento entre JxCat y la CUP por presidir la Mesa ha alimentado la incertidumbre –aún puede pasar cualquier cosa– y todo apunta a que se apurará el plazo al máximo –hay margen hasta mañana a las 10 horas–. Esquerra y JxCat dieron ayer un impulso a las conversaciones y, según ha podido saber este diario, han pactado el nombre de Meritxell Budó como candidata a presidir el Parlament y tienen previsto anunciarlo este mediodía.

Pese al acuerdo entre ambas formaciones, todavía falta el “sí” de la CUP, que ayer salió muy molesta de la segunda reunión a tres que celebraron. El encuentro se saldó sin acuerdo y entre reproches. Los cuperos recriminan al partido de Carles Puigdemont y Laura Borràs que esté llevando la situación «al límite», circunstancia que ven con «preocupación». El partido anticapitalista reprocha el inmovilismo de JxCat, que puede responder tanto a las divergencias internas sobre cómo encarar la legislatura (hay voces que apuestan por forzar una repetición electoral y otras por marcharse a la oposición) como por quién preside el Parlament.

En este sentido, la formación de Puigdemont tuvo ayer a última hora de la noche un cónclave en el que se despejó la incógnita entre tensión ya que ha habido varios nombres encima de la mesa, entre ellos, Budó y la propia Borràs, cuyos partidarios la postularon ayer hasta última hora. Su posición ha quedado muy tocada dentro del partido después de la derrota y los afines a Puigdemont le atribuyen haber perdido frente a Esquerra. Descartada para el Parlament, su puesto podría estar ahora en el Govern.

El malestar de los cuperos es notable ya que critican que JxCat exija la presidencia del Parlament sin concretar una propuesta política (por ejemplo, la CUP defiende desobedecer todo requerimiento del Tribunal Constitucional) y sin plantear un nombre hasta hoy. Los anticapitalistas tienen intención de presentar y votar a su candidato (Pau Juvillà) si no hay acuerdo antes de mañana a las 10 horas, circunstancia que puede allanar el camino al PSC.

Y es que en medio de ese desencuentro entre las formaciones independentistas –principalmente focalizado en JxCat y la CUP– asoma la posibilidad de que el PSC se pueda alzar con la presidencia del Parlament. Si no hay entente entre Esquerra (33 escaños), JxCat (32) y CUP (9), a los socialistas catalanes les bastaría con unir, como mínimo, 41 escaños: tienen 33 diputados, necesitarían sumar a Comunes (8) y Ciudadanos (6) o PP (3). La marca catalana de Podemos tiene previsto presentar a su propio candidato (Joan Carles Gallego), aunque si hay ruptura entre los separatistas, previsiblemente se avendrían a votar a la candidata del PSC, Eva Granados.

En el caso de Ciudadanos y PP todavía no hay una decisión tomada y los contactos con el PSC serán hasta el final. Los populares ponen dos condiciones: conseguir que el máximo número de cargos en la mesa sean no independentistas y que no haya cordones sanitarios, en referencia a los pactos «antiVox».

Vox (11) votará a su propio candidato (todavía por decidir) porque en la formación de Ignacio Garriga consideran que, ante los vetos que le han impuesto, tampoco van a entrar a apoyar al PSC. «Si no nos quieren, nosotros tampoco vamos a entrar a jugar», resumen.