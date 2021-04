Un “DNI catalán” de la República, la última ocurrencia de Puigdemont

Carles Puigdemont ya tiene su “DNI catalán”. Así lo ha anunciado él mismo a través de las redes sociales con una imagen en la que aparece sosteniendo una tarjeta roja. ¿Y qué es ese documento? Bautizado como la Identitat Digital Republicana (ID), se trata de una nueva ocurrencia del Consell per la República, la entidad privada que él mismo preside desde Waterloo para promocionar el “procés”. Un carné para “identificarse” y “ejercer derechos como ciudadano de la República” que cuesta entre 6 y 12 euros y no sirve para realizar ningún trámite con la Generalitat “autonómica”, según admite el organismo.

La iniciativa tiene la intención de servir para “preparar una estructura de Estado” en clave de “Països catalans”, además de “forjar el censo republicano, crear comunidad, cohesión social y conciencia de colectividad” y permitir trámites que el Estado español “no controlará o desconocerá”, según aparece en su página web. Un documento que vende, de momento, un solo uso concreto: votar dentro del propio Consell.

Eso sí, para adquirirlo hay que ser miembro de la entidad -sus socios pagan una cuota- y abonar a parte la tarjeta. Para ello hay varias modalidades, entre 6 y 12 euros y según se quiera el carné físico o se baste con un simple código virtual, que no caduca. El organismo detalla incluso que el DNI es de bambú y no de plástico, pese a no especificar sus usos.

Además de la identificación personal que supone la ID, el Consell per la República quiere que de ella se deriven beneficios sociales en ámbitos relacionados con el consumo estratégico, entidades sociales, medios y clubs, y por ello trabajan para “ampliar” el listado de entidades, empresas, ONGs, plataformas sindicales, fundaciones y asociaciones que estén dispuestas a utilizarla e integrarla en sus sistemas.

En su cuenta en Twitter, Puigdemont ha exhibido su propia tarjeta: “La República en tus manos. Ya he recibido la tarjeta con el QR de mi Identidad Digital Republicana. Pídela ya en la web del Consejo y vayamos desconectando del Estado”, ha escrito junto con la fotografía.

La República a les teves mans.

Ja he rebut la targeta amb el QR de la meva Identitat Digital Republicana

Demana-la ja al web del Consell i anem desconnectant de l'Estat#IDRepublicana #PreparemNoshttps://t.co/U1sAOAZrGL pic.twitter.com/dDtXafS1yP — Carles Puigdemont (@KRLS) April 6, 2021

En plenas negociaciones para formar Govern

Cabe recordar que el Consell per la República es el órgano a través del que Puigdemont exige tener el mando del “procés” y dirigir la estrategia independentista desde Waterloo. Una petición que Esquerra negó y que llevó a Aragonès a una investidura fallida tras la abstención de JxCat. Ahora, el independentismo ha consensuado reformularlo y planea una dirección colegiada de una especie de “Estado Mayor” con Junts, ERC, la CUP y las entidades.