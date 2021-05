Los Deltonos: “Los rockeros españoles que han envejecido con dignidad se cuentan con los dedos de una mano”

Únicos en su estirpe dentro del Rock nacional, les avala una trayectoria de 14 discos en estudio en 35 años. Siempre con calidad y regularidad en sus lanzamientos, la banda presenta este año “Craft Rock”, otra muesca perfecta del mejor Power Blues Rock de este país. Hablamos con su frontman y líder, Hendrik Rover.

- Hola Hendrik! Qué tal te encuentras?

- ¡Muy bien! Disco nuevo, un montón de canciones más en la recámara, conciertos a la vista…qué más se puede pedir.

- Ni la pandemia ha evitado otro nuevo disco, “Craft Rock”. Cuéntanos qué te parece.

- Creo que la actitud para estos tiempos tiene que ser la de hacer en lo posible “como si no pasara nada” y seguir trabajando. Si vamos a esperar a tener alguna certeza absoluta lo llevamos claro. ¿Tocaba disco de Los Deltonos? Aquí lo tenéis.

- ¿Los Deltonos se completan ahora con Fernando Macaya, Pablo Z y Javi Arias?

- Si. Desde hace tiempo. Z y Macaya llevan desde el 2000 y Javi Arias desde 2015.

-¿Crees que el disco sigue la misma línea que “Fuego”?

- Tiene varios grados más de rugosidad e intensidad. Creo que es una vuelta de tuerca más hacia texturas más rasgadas a la vez que potentes. Trabajando en el puñetazo perfecto.

- ¿Qué planes tenéis para el verano? ¿Quizá algunos conciertos y gira?

- Estamos trabajando en hacer todas las presentaciones posibles en las condiciones actuales y cuando el panorama empiece a despejarse estaremos preparados para el asalto total. Creo que este verano va a haber bastantes cosas así como también creo que el año pasado se podrían haber hecho muchas más de las que se hicieron.

- Te diré que tenéis una de las trayectorias más admirables del país, por tenacidad, duración, coherencia y calidad.

- Se agradece. Lo que sea ha sido una mezcla de espontaneidad y cabezonería. Mezclada, no agitada.

- ¿De que otros artistas nacionales podrías decir lo mismo?

- De nuestra quinta poco queda. Los Marañones, Sex Museum, Los Ilegales quizás…

- ¿E internacionales?



- Demasiados para hacer una lista. Los internacionales parten con la ventaja de que a nivel social la música es un trabajo equiparable a cualquier otro, prejuicio que aquí aún hay que superar. Aquí podemos contar a los rockeros que han podido envejecer dignamente ejerciendo su profesión con los dedos de una mano.

- Una pregunta obligada...¿aún no has escrito tus mejores canciones?. Si es así, el disco será la bomba...

- Eso espero pero no puedo vender la piel del oso antes de cazarlo. Creo que ni siquiera ha nacido aún.

- ¿Cuáles son tus héroes a la guitarra, y porqué?

- Me eduqué con Billy Gibbons (ZZ TOP), Jimmie Vaughan (Fabulous Thunderbirds) Don Rich (Buckaroos) y Freddie King. Me gusta mucho Jim Campilongo y llevo una semana trabado con Wes Montgomery. Variedad que no falte.

- ¿ Y a la voz?

- Mis cantantes favoritos son cantantes de country como George Jones o de soul como O.V.Wright.

- Sé q os conocéis, y pienso que Los Enemigos son una especie de banda afín a Los Deltonos. Creo q teníais un proyecto, una idea pendiente con Josele Santiago.

- Alguna vez (muchas veces, la verdad) hemos hablado de alguna cosa. No hay prisa. ¡Somos jóvenes!

- Me gusta la sensación que das, que da el grupo, de ir a la vuestra, un hermetismo musical en el buen sentido.

- Una enseñanza clave de tantos años de carrera es que la única forma de dar el cien por cien es olvidarte de cualquier cosa que quizás alguien pueda esperar de ti y centrarte exclusivamente en lo que te sale o te apetece. Puede sonar infantilmente egoísta pero es la única forma de canalizar tu energía y tu entusiasmo hacia las nuevas canciones y transmitirlo después.

- ¿Hay bandas y artistas jóvenes q te atraigan? Da igual el estilo o la nacionalidad.

- En España hay grupos muy buenos. He tenido la suerte de trabajar ya con muchos en mi estudio GuitarTown como los Schizophrenic Spacers, The Soul Jacket, The Kleejoss Band o Los Chicos y espero hacerlo alguna vez con otros muchos como Peralta o Bourbon.

- Lo primero vuestro que escuché fue “Bien, mejor”, tengo una fijación especial con ese disco. ¿Qué recuerdos te trae?

- Tiempos de multinacionales y presupuestos astronómicos, la peor portada de la historia y el disco que un juez ordenó retirar de las tiendas por ser arma arrojadiza peligrosa en una contienda judicial. ¡Juventud!

-¿Puedes escoger tus discos favoritos de la historia?

- Discos que me han marcado mucho son “Rio Grande Mud”(ZZ Top), que además he reutilizado como inspiración para las texturas de “Craft Rock”, “Girls Go Wild”(The Fabulous Thunderbirds) por la magia del estilo contenido de Jimmie Vaughan y “Scraps”(NRBQ) por contener varias de las mejores canciones de la que todo el mundo sabe que es la mejor banda de la historia del rock.

- Muchas gracias Hendrik!

- A ti. ¡El futuro es tan brillante que viviremos con gafas de sol!