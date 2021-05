Morgan: “Somos un grupo de los años 70 que ha escuchado mucha música posterior”

Con dos álbumes publicados y un disco en directo, Morgan se han confirmado como una de las bandas, sin etiquetas, más imaginativas del país. Un grupo que se basa en las canciones, que es, según aseguran, lo que más les gusta hacer. Tras los alabados “North” y “Air”, su próxima obra puede acelerar aún más su consolidación. Hablamos con su batería, Ekoin Elorza.

- Hola! ¿Q tal estáis con la pandemia? ¿os encontráis bien?

- Sí, estamos todos bien, muchas gracias.

-¿Estáis haciendo canciones y con ansias de tocar, como vuestro lema?

- El nuevo disco está ya grabado y sin duda tenemos muchas ganas de dar conciertos pero las circunstancias son las que son y hay que ser pacientes y ver qué momento es el adecuado para volver a la carretera.

- ¿Qué planes concretos tenéis?

- Dedicamos la segunda mitad del 2020 a componer nuestro nuevo disco, lo grabamos este febrero pasado y si todo avanza según lo previsto verá la luz en el último trimestre de este año. Tenemos muchas ganas de que todo vuelva a arrancar y de hacer una larga gira con estas nuevas canciones.

- ¿Que dirección toma el tercer disco?

- La filosofía a la hora de componer este nuevo disco no ha cambiado mucho con respecto a los anteriores, cada canción la tratamos de manera individual sin pensar en que tiene que encajar en un estilo predeterminado o concreto, y eso a veces nos lleva a hacer cosas un poco raras pero de esta manera solemos aprender mucho en el proceso de composición de cada una de ellas. Desde el principio hemos intentado forzar nuestros límites y encontrar nuevos caminos, probamos cada idea que se nos pueda ocurrir por absurda que parezca, y como esta vez hemos contado con mucho más tiempo para trabajar en las canciones antes de entrar al estudio esto se nota mucho en el resultado final. Han sido unos meses muy intensos a la par que divertidos.

- ¿El disco en directo fue un impasse?

-El disco en directo lo editamos porque nos apetecía, no hay ningún motivo ni estrategia especial detrás de esta publicación. Teníamos la grabación guardada desde hacía tiempo y una noche después de un largo ensayo la volvimos a escuchar todos juntos y nos gustó tanto cómo había quedado que simplemente decidimos editarlo en ese momento.

-¿Cómo os gustaría ir evolucionando?

- Libres, sin ataduras a ningún estilo ni forma que nos limite a la hora de crear nuevas canciones. Componer es tan divertido que creo que preferiríamos separarnos antes que tener que hacer la misma canción una y otra vez para poder sobrevivir en esto.

- En vuestros inicios no parábais, ¿os ha ido bien un poco la pandemia para tomaros un respiro?

- Nuestro plan siempre fue parar todo 2020 para descansar primero y componer con calma después. Veníamos de unos años de mucho trabajo y necesitábamos parar un poco, al final la pandemia ha acabado trastocando un poco nuestros planes pero no tanto como podría parecer.

- Huís de etiquetas, pero, como explicaríais vuestra música?

- No sé si lo he hecho alguna vez, pero por poner algo diría que somos como un grupo de los setenta que ha escuchado mucha de la música que se ha hecho en los cuarenta años posteriores.

-Aparte de Quique González, ¿con que artistas nacionales sentís más afinidad?. Decíais en una entrevista que tenéis competencia.

- Hay muchas bandas con las que nos llevamos muy bien y con las que nos encanta coincidir, La MODA o Rufus t Firefly son dos ejemplos claros, pero podría tirarme un buen rato escribiendo nombres aquí. El ambiente es bueno y sano entre la mayoría de las bandas de nuestro circuito, cada uno lo hace lo mejor que puede con sus medios y creemos que hay que apoyarse los unos a los otros.

- ¿Qué artistas más antiguos son vuestros preferidos, nacionales e internacionales?

- Cada uno de nosotros te diría diferentes bandas, pero seguramente coincidamos en estos, The Band o The Rolling Stones, y de aquí Extremoduro, pero creo que en esta pregunta no seríamos capaces de ponernos de acuerdo.

- Podéis escoger vuestros discos favoritos?

-Aquí sí que nos lo pones imposible, cada uno de nosotros viene de un mundo musical muy diferente y tendríamos que hacer una lista muy larga. Los discos tienen épocas, son tus favoritos una temporada hasta que llega otro que va más acorde a cómo te sientes en ese momento.

- ¿Habrá novedades en directo en la próxima gira?

- Sí que las habrá, pero todavía es pronto para desvelar nada.